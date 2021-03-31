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США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и ещё 8 госпредприятий

01.04.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Госдепартамент США сегодня заявил о скором возобновлении санкций против 9 беларусских предприятий, подконтрольных режиму.

Речь идет о введенных, но приостановленных санкциях против концерна «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США», сообщила пресс-служба Светланы Тихановской.

Основанием для возобновления санкций стали ухудшающаяся ситуация в области прав человека и наличие политзаключённых в Беларуси, которыми признано уже 325 человек.

«Американские санкции введены в связи с массовыми репрессиями режима. Ответственность за экономические и социальные последствия от их введения лежит исключительно на Лукашенко и тех, кто выполняет его преступные приказы. Предотвратить введение санкций в силах режима – нужно освободить политзаключенных, прекратить насилие и начать диалог с беларусским народом. Однако Лукашенко проигнорировал неоднократные предупреждения США, выбрав худший из вариантов поведения, и продолжил репрессии», -заявил глава кабинета Тихановской Валерий Ковалевский:

«Я призываю режим безотлагательно начать переговоры о новых свободных выборах, чтобы мирным путем вывести Беларусь из кризиса, предотвратив негативные последствия для нашей страны», - отметил он.

 
Теги: Гродно
 
 
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Госдепартамент США сегодня заявил о скором возобновлении санкций против 9 беларусских предприятий, подконтрольных режиму.
 
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