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«Я не нагулялся»: сбежавший от мамы непослушный котенок рассмешил Сеть
Источник материала: ОНТ
Непослушный характер присущ всем детям, в том числе и котятам. Котенок из ролика,
Хвостатый хитрец упорно отказывался уходить с улицы, и когда мама-кошка пыталась отнести его домой, он выскальзывал и возвращался обратно. В итоге кошке пришлось возвращаться за своим отпрыском еще раз. Комментаторов в Сети рассмешило и умилило поведение котенка.
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Непослушный характер присущ всем детям, в том числе и котятам. Котенок из ролика, опубликованного порталом «Ридус», тому доказательство. Хвостатый хитрец упорно...
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