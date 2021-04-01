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«Я не нагулялся»: сбежавший от мамы непослушный котенок рассмешил Сеть

01.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я не нагулялся»: сбежавший от мамы непослушный котенок рассмешил Сеть

Непослушный характер присущ всем детям, в том числе и котятам. Котенок из ролика, опубликованного порталом «Ридус», тому доказательство.

Хвостатый хитрец упорно отказывался уходить с улицы, и когда мама-кошка пыталась отнести его домой, он выскальзывал и возвращался обратно. В итоге кошке пришлось возвращаться за своим отпрыском еще раз. Комментаторов в Сети рассмешило и умилило поведение котенка. 

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Непослушный характер присущ всем детям, в том числе и котятам. Котенок из ролика, опубликованного порталом «Ридус», тому доказательство. Хвостатый хитрец упорно...
 
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