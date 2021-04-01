Фестиваль скульптуры открылся во Дворце искусства

Источник материала: ОНТ

Масштабный фестиваль белорусской скульптуры открылся сегодня в минском Дворце искусства. Кураторы из Союза художников отобрали больше 100 произведений разных авторов. В сборной экспозиции – и семь персональных павильонов. Это «звёздные послы» регионов страны.





Идея, казалось, обречённая на провал: пустые стены вокруг, сама по себе скульптура. Во многих музеях это прелестный аксессуар, в довесок к живописи. Её зал – 850 квадратов – и стал пространством для искусства, у которого раньше не было своего места во Дворце.

Иван Артимович, куратор Фестиваля скульптуры SculptFest: «Представлены одни из ключевых художников по каждой области. К сожалению, кроме Гомеля. За пределами этих павильонов – традиционная групповая экспозиция, где мы сочетаем абсолютно разные стили».

Команда кураторов отбирала предметы из любого материала, который может быть сформирован в трёх измерениях: ширина, высота, глубина. Скульптуры глиняные, деревянные, мраморные, алюминиевые, силиконовые. Сложные рельефы подняли вверх.

Искусство, с которым мы встречаемся практически ежедневно. Для этого даже не нужно идти в галерею, достаточно просто оглянутся по сторонам. Рядом с Дворцом – Монумент Победы, бронзовая композиция на площади Коласа, а ещё Военное кладбище, которое можно назвать музеем скульптуры под открытым небом.

SculptFest – первый. Фигуры на подиумах и не только – без временных рамок. Самая ранняя – ровесник нашей эры (2001 год). Самая «горячая» – намедни «высекли». Сколько в стране ваятелей? Здесь – более 60. Есть скульптуры, вырезанные и мастерами кисти.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «Скульптура – один из интереснейших видов искусства. С одной стороны, имеет монументальные формы, а с другой – оно точно также реализует себя в маленькой станковой пластике. А эта пластика абсолютно свободна».

Скульптура заняла своё место не только в большом зале Дворца искусства. Ещё 8 фестивальных пространств готовят к открытию в разных уголках столицы. Это и персональные выставки, и тематические. Весной хочется наблюдать красоту.

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