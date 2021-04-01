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Фестиваль скульптуры открылся во Дворце искусства
Источник материала: ОНТ
Масштабный фестиваль белорусской скульптуры открылся сегодня в минском Дворце искусства. Кураторы из Союза художников отобрали больше 100 произведений разных авторов. В сборной экспозиции – и семь персональных павильонов. Это «звёздные послы» регионов страны.
Идея, казалось, обречённая на провал: пустые стены вокруг, сама по себе скульптура. Во многих музеях это прелестный аксессуар, в довесок к живописи. Её зал – 850 квадратов – и стал пространством для искусства, у которого раньше не было своего места во Дворце.
Команда кураторов отбирала предметы из любого материала, который может быть сформирован в трёх измерениях: ширина, высота, глубина. Скульптуры глиняные, деревянные, мраморные, алюминиевые, силиконовые. Сложные рельефы подняли вверх.
Искусство, с которым мы встречаемся практически ежедневно. Для этого даже не нужно идти в галерею, достаточно просто оглянутся по сторонам. Рядом с Дворцом – Монумент Победы, бронзовая композиция на площади Коласа, а ещё Военное кладбище, которое можно назвать музеем скульптуры под открытым небом.
SculptFest – первый. Фигуры на подиумах и не только – без временных рамок. Самая ранняя – ровесник нашей эры (2001 год). Самая «горячая» – намедни «высекли». Сколько в стране ваятелей? Здесь – более 60. Есть скульптуры, вырезанные и мастерами кисти.
Скульптура заняла своё место не только в большом зале Дворца искусства. Ещё 8 фестивальных пространств готовят к открытию в разных уголках столицы. Это и персональные выставки, и тематические. Весной хочется наблюдать красоту.
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Масштабный фестиваль белорусской скульптуры открылся сегодня в минском Дворце искусства. Кураторы из Союза художников отобрали больше 100 произведений разных...
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