ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фестиваль скульптуры открылся во Дворце искусства

01.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Фестиваль скульптуры открылся во Дворце искусства

Масштабный фестиваль белорусской скульптуры открылся сегодня в минском Дворце искусства. Кураторы из Союза художников отобрали больше 100 произведений разных авторов. В сборной экспозиции – и семь персональных павильонов. Это «звёздные послы» регионов страны.  


Идея, казалось, обречённая на провал: пустые стены вокруг, сама по себе скульптура. Во многих музеях это прелестный аксессуар, в довесок к живописи. Её зал – 850 квадратов – и стал пространством для искусства, у которого раньше не было своего места во Дворце.  

Иван Артимович, куратор Фестиваля скульптуры SculptFest«Представлены одни из ключевых художников по каждой области. К сожалению, кроме Гомеля. За пределами этих павильонов – традиционная групповая экспозиция, где мы сочетаем абсолютно разные стили». 

Команда кураторов отбирала предметы из любого материала, который может быть сформирован в трёх измерениях: ширина, высота, глубина. Скульптуры глиняные, деревянные, мраморные, алюминиевые, силиконовые. Сложные рельефы подняли вверх.  

Искусство, с которым мы встречаемся практически ежедневно. Для этого даже не нужно идти в галерею, достаточно просто оглянутся по сторонам. Рядом с Дворцом – Монумент Победы, бронзовая композиция на площади Коласа, а ещё Военное кладбище, которое можно назвать музеем скульптуры под открытым небом. 

SculptFest – первый. Фигуры на подиумах и не только – без временных рамок. Самая ранняя – ровесник нашей эры (2001 год). Самая «горячая» – намедни «высекли». Сколько в стране ваятелей? Здесь – более 60. Есть скульптуры, вырезанные и мастерами кисти.  

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «Скульптура – один из интереснейших видов искусства. С одной стороны, имеет монументальные формы, а с другой – оно точно также реализует себя в маленькой станковой пластике. А эта пластика абсолютно свободна». 

Скульптура заняла своё место не только в большом зале Дворца искусства. Ещё 8 фестивальных пространств готовят к открытию в разных уголках столицы. Это и персональные выставки, и тематические. Весной хочется наблюдать красоту.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный фестиваль белорусской скульптуры открылся сегодня в минском Дворце искусства. Кураторы из Союза художников отобрали больше 100 произведений разных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці Язэпа Лёсіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by