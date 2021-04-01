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Слушатели Академии управления при Президенте побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Источник материала: ОНТ
Отсюда разлетаются главные новости политической жизни страны – Дворец Независимости сегодня был во внимании слушателей Академии управления при Президенте.
На экскурсию в главный символ белорусской государственности приехали из разных областей работники Вооруженных Сил, образования, строительства, банковской сферы и бизнеса. Их всех объединяет тяга к знаниям в Академии, а визит во Дворец – приятный бонус учебы. Вдобавок к новым ярким впечатлениям! Гостям показали залы и кабинеты, где буквально вершится история страны. Поразила присутствующих и архитектура – дело рук белорусских творцов. Эмоции от визита теперь и в памяти, и на фотографиях – они сегодня были обязательны!
Дворец Независимости стал действительно народным. Экскурсии по нему проводят давно. Здесь всегда рады гостям, и особенно новым.
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Отсюда разлетаются главные новости политической жизни страны – Дворец Независимости сегодня был во внимании слушателей Академии управления при Президенте. На...
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