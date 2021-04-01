Xiaomi представила свой первый смартфон со складным экраном

Источник материала: ОНТ

Китайский производитель смартфонов и техники компания Xiaomi презентовала свой первый смартфон со складным экраном Mi Mix Fold. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

Устройство имеет схожую с Galaxy Fold от Samsung форму – его корпус складывается пополам, а по обе стороны устройства находятся OLED-дисплеи. В разложенном состоянии основной экран будет иметь диагональ в 8,01 дюйма с разрешением 2480х1860 пикселей. При этом диагональ дополнительного экрана составит 6,52 дюйма, а разрешение – 2520х480 пикселей.

Как утверждают создатели гаджета, ресурс гибкого экрана рассчитан на миллион складываний.

Техническая начинка девайса будет следующей: чип Snapdragon 888, 12 гигабайт оперативной памяти и как минимум 256 гигабайт встроенной памяти. Телефон также будет обладать тройной камерой с разрешением 108, 13 и 8 мегапикселей, дополненной отвечающим за обработку фото и видео процессором Surge C1. Разрешение фронтальной камеры составит 20 мегапикселей. Объем аккумулятора устройства составит 5020 миллиампер-часов и будет поддерживать быструю зарядку мощностью в 67 ватт.

На китайском рынке новинку планируют выпустить уже в ближайшее время, а вот выйдет ли она на мировой рынок – пока неизвестно.

Фото: скриншот из видео презентации Xiaomi на YouTube

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