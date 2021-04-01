Хейтеры забрасывают звёзд призывами отказаться от участия в «Славянском базаре»

Источник материала: ОНТ

Причём здесь «Славянский базар»? Уже несколько дней поклонники самого известного фестиваля белорусского лета негодуют после начавшейся атаки на социальные сети приглашённых артистов. Билеты в продаже, а хейтеры, называющие себя белорусами, буквально забрасывают звёзд призывами отказаться от участия. Вот такое поздравление с юбилеем.

До начала XXX «Славянского базара» ещё больше трёх месяцев, одни артисты действительно только сейчас составляют свой график на лето, а другие давно вписали в него поездку в Витебск и от своих слов отказываться не собираются.

В июле под добрую песню Витебск прощался с XXIX «Славянским базаром». Неужели она оказалась пророческой? Почти три десятилетия артисты из более чем 50 стран называли эту сцену святой, благодарили её за путёвку в большую звёздную жизнь, преклоняли перед ней колено, а сейчас получили сотни призывов публично отказаться от участия в празднике, который ждут и которым дорожат не только белорусы.

Дмитрий Губерниев, телеведущий: «Для меня самым главным является приглашение оргкомитета фестиваля, это не Президент, не Администрация, а те люди, которые занимаются культурой и искусством, а не политикой совсем. Я много лет приезжал на "Славянский базар". Получив приглашение в этом году, я с удовольствием его рассмотрел. И горжусь тем, что, даже находясь в Ханты-Мансийске, на чемпионате России по биатлону, мы интересуемся тем, что происходит в культурной жизни соседней страны».

В социальные сети Дмитрия Губерниева тоже посыпались комментарии со странными призывами, но журналист и комментатор со стажем – давний друг «Славянского базара». Может подтвердить, что в шеститысячном зале нет места политике. А вот Михаил Галустян в этом убедиться не успел. Хотя без приглашения артиста или уведомления его команды имя не появляется в афише, спустя сутки после потока призывов об отказе Михаил написал: «Не в курсе». И хейтеры покинули его страницу.

К сожалению, не особенно подбирая слова, продолжают атаковать страницу народной артистки Украины Таисии Повалий. Певица часто вспоминает, что её творческий путь начался с первого Гран-при фестиваля в 1993-м. Прошло почти три десятилетия, но чувства и благодарность к этой сцене не забыть. Сегодня мы ещё раз уточнили у продюсера артистки, ждать ли её в Витебске. За считанные минуты без лишних слов нам ответили: «Таисия Николаевна будет на "Славянском базаре". До встречи».

Работа в дирекции не прекращается весь год – на пять дней каждую центральную улицу города нужно превратить в фестиваль. К каждому из сотен приглашённых артистов – индивидуальный подход. Хейт артистов – это не просто комментарии, это наивная попытка лишить всю страну праздника.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Мы всегда перспективно и конструктивно нацелены на критику, но пускай она будет конструктивная, что-то предлагает в развитие фестиваля. Артиста, как любого творческого человека, может обидеть каждый, а вот потом опять привить эту любовь и позиционировать себя как добрую площадку очень сложно. 30 лет фестиваль над этим работал, и каждый артист, который сюда приезжает, он никогда не усомнился в этом проекте».

Кому и зачем нужно было в сомнительных группах публиковать списки, призывать к активному хейту, можно рассказывать долго. Куда дороже слова и чувства людей, которые в эти минуты, находясь за сотни километров, ностальгируют по тому, что в родной Беларуси их всегда ждёт город на Двине.

Народный артист России Владимир Березин начинал этими словами фестиваль десятки раз. И сегодня даже в загруженный выступлениями день не отказал в добром слове белорусскому празднику, который навсегда в сердце.

Публично выражает своё непонимание ситуации и Руслан Алехно. Сейчас артист ездит по России, но когда такое происходит, сердце всегда болит за родную Беларусь.

Вся политика «Славянского базара» – это музыка, театр, художественное искусство. 30 лет фестиваль идёт под слоганом «Через искусство к миру и взаимопониманию». Мир и взаимопонимание всегда объединяли славянские души, и этим летом они споют об этом обязательно из Витебска и на весь мир.

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