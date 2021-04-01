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Поправки в Конституцию Беларуси: какие разделы Основного Закона предстоит улучшить?
Источник материала: ОНТ
Медицина – не только бесплатная, но и доступная, порядок в интернете, институт уполномоченного по правам человека, исключение социального иждивенчества. Какие статьи Основного Закона нуждаются в дополнениях? Сегодня это обсудила Конституционная комиссия.
Задача – подготовить проект обновленного документа к августу. Её на недавнем совещании поставил Президент Александр Лукашенко. Какие разделы комиссия рассмотрела на первом заседании? И что предлагается в них изменить?
Сотни встреч на различных площадках и уже более 15 тысяч предложений. Общественный диалог продолжается. Обсуждения поправок начала Конституционная комиссия. В её составе представители разных сфер: госслужащие, депутаты, учёные, экономисты, спортсмены, артисты и общественные деятели. Президент
Первое заседание Конституционной комиссии – это, прежде всего, промежуточный итог уже проделанной работы. Все инициативы, которые ещё продолжают поступать, анализируют и систематизируют. Поправки необходимы. Но полностью отказываться от нынешней Конституции не собираются.
Свои наработки комиссия передаст редакционной коллегии, которая юридически сформулирует все предложения. Всего же состоится девять заседаний рабочей группы. Начать решили с вопросов семьи и личности. Эта тема касается каждого, а потому была наиболее обсуждаемой на диалоговых площадках.
Ещё один блок вопросов, которые требует особого внимания – цифровизация, защита персональных данных и информационная безопасность. Дополнить Конституцию предлагается специальным положением «О новом поколении прав человека».
В апреле рабочая группа назовет возможные поправки в раздел Конституции об избирательной системе, а также о Президенте и правительстве. Итоговое заседание комиссии состоится 21 июля. После проект Основного Закона представят Главе государства и вынесут на всенародный референдум.
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Медицина – не только бесплатная, но и доступная, порядок в интернете, институт уполномоченного по правам человека, исключение социального иждивенчества. Какие...
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