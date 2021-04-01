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Поправки в Конституцию Беларуси: какие разделы Основного Закона предстоит улучшить?

01.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поправки в Конституцию Беларуси: какие разделы Основного Закона предстоит улучшить?

Медицина – не только бесплатная, но и доступная, порядок в интернете, институт уполномоченного по правам человека, исключение социального иждивенчества. Какие статьи Основного Закона нуждаются в дополнениях? Сегодня это обсудила Конституционная комиссия.


Задача – подготовить проект обновленного документа к августу. Её на недавнем совещании поставил Президент Александр Лукашенко. Какие разделы комиссия рассмотрела на первом заседании? И что предлагается в них изменить?

Сотни встреч на различных площадках и уже более 15 тысяч предложений. Общественный диалог продолжается. Обсуждения поправок начала Конституционная комиссия. В её составе представители разных сфер: госслужащие, депутаты, учёные, экономисты, спортсмены, артисты и общественные деятели. Президент поставил перед ними непростую задачу – учесть в новой редакции Основного Закона интересы каждого жителя страны.

Первое заседание Конституционной комиссии – это, прежде всего, промежуточный итог уже проделанной работы. Все инициативы, которые ещё продолжают поступать, анализируют и систематизируют. Поправки необходимы. Но полностью отказываться от нынешней Конституции не собираются.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: «Сегодня не стоит задача с чистого листа написать новую Конституцию. На современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего Основного Закона, чтобы дать возможность регулировать на более высоком, современном уровне отношения по всем направлениям».

Свои наработки комиссия передаст редакционной коллегии, которая юридически сформулирует все предложения. Всего же состоится девять заседаний рабочей группы. Начать решили с вопросов семьи и личности. Эта тема касается каждого, а потому была наиболее обсуждаемой на диалоговых площадках.

Ещё один блок вопросов, которые требует особого внимания – цифровизация, защита персональных данных и информационная безопасность. Дополнить Конституцию предлагается специальным положением «О новом поколении прав человека».

В апреле рабочая группа назовет возможные поправки в раздел Конституции об избирательной системе, а также о Президенте и правительстве. Итоговое заседание комиссии состоится 21 июля. После проект Основного Закона представят Главе государства и вынесут на всенародный референдум.

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Медицина – не только бесплатная, но и доступная, порядок в интернете, институт уполномоченного по правам человека, исключение социального иждивенчества. Какие...
 
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