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Кто и зачем пытается раскачать ситуацию в Беларуси – мнение экспертов
Источник материала: ОНТ
Влияния на белорусскую ситуацию извне: что это за силы, которым хочется накалить обстановку, кому и зачем нужна дестабилизация? Обсудим эту тему с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ.
Гости: начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.
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Влияния на белорусскую ситуацию извне: что это за силы, которым хочется накалить обстановку, кому и зачем нужна дестабилизация? Обсудим эту тему с гостями студии...
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