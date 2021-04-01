Кто и зачем пытается раскачать ситуацию в Беларуси – мнение экспертов

Источник материала: ОНТ

Влияния на белорусскую ситуацию извне: что это за силы, которым хочется накалить обстановку, кому и зачем нужна дестабилизация? Обсудим эту тему с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Гости: начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.





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