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«Протестная весна» провалилась? Эксперты – о перспективах белорусской оппозиции
Источник материала: ОНТ
Минувшая неделя ознаменовалось обещаниями отдельных политиков начать в Беларуси «весну протестов». Несмотря на значительные информационные и финансовые усилия,
В чём причина? Правы ли те, кто считает, что расслабляться рано,
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Минувшая неделя ознаменовалось обещаниями отдельных политиков начать в Беларуси «весну протестов». Несмотря на значительные информационные и финансовые...
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