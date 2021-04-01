«Протестная весна» провалилась? Эксперты – о перспективах белорусской оппозиции

Источник материала: ОНТ

Минувшая неделя ознаменовалось обещаниями отдельных политиков начать в Беларуси «весну протестов». Несмотря на значительные информационные и финансовые усилия, протесты провалились, так и не начавшись . Это стало настолько очевидным, что даже в Telegram-каналах, которые пытались мобилизовать своих читателей, были вынуждены быстро признать, что «собраться не получилось».

В чём причина? Правы ли те, кто считает, что расслабляться рано, какие силы пытаются возглавить протестные настроения сейчас ? Поговорим об этом с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ – заместителем директора по аналитике цифровых решений учреждения «Круглый стол демократических сил» Ильей Бегуном , заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олегом Гайдукевичем, а также с общественно-политическим деятелем Петром Шапко.





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