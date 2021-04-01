ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Протестная весна» провалилась? Эксперты – о перспективах белорусской оппозиции

01.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Протестная весна» провалилась? Эксперты – о перспективах белорусской оппозиции

Минувшая неделя ознаменовалось обещаниями отдельных политиков начать в Беларуси «весну протестов». Несмотря на значительные информационные и финансовые усилия, протесты провалились, так и не начавшись. Это стало настолько очевидным, что даже в Telegram-каналах, которые пытались мобилизовать своих читателей, были вынуждены быстро признать, что «собраться не получилось».

В чём причина? Правы ли те, кто считает, что расслабляться рано, какие силы пытаются возглавить протестные настроения сейчас? Поговорим об этом с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ – заместителем директора по аналитике цифровых решений учреждения «Круглый стол демократических сил» Ильей Бегуном, заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олегом Гайдукевичем, а также с общественно-политическим деятелем Петром Шапко.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшая неделя ознаменовалось обещаниями отдельных политиков начать в Беларуси «весну протестов». Несмотря на значительные информационные и финансовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці Язэпа Лёсіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by