|
МИД пояснил свой недавний ответ на заявление посольства США
Источник материала: ОНТ
Начальник управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ прокомментировал
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)