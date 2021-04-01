МИД пояснил свой недавний ответ на заявление посольства США

Источник материала: ОНТ

Начальник управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ прокомментировал ответ МИД на недавние «поздравления» посольства США .

Анатолий Глаз: «Центральная часть заявления состоит из текста заявления посольства США по Беларуси, где слово "белорусы" мы поменяли на слово "американцы". Соответственно, если наш язык считается недипломатичным, то надо тогда говорить то же самое и о нашем контрпартнере – Соединенных Штатах Америки. Но, конечно, в заявлении присутствует определенная доля юмора, иронии. К слову, почему в таком стиле оно написано. На глаза недавно попались слова кинодокументалиста Майкла Мура, который сказал, что юмор – это очень мощное оружие против несправедливости. Таким способом, отзеркалив где-то, нам хотелось показать всю абсурдность ситуации».