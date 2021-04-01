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«Спутник V»: когда и как белорусы смогут получить вакцину и есть ли разница между отечественной и российской версиями?

01.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Спутник V»: когда и как белорусы смогут получить вакцину и есть ли разница между отечественной и российской версиями?

Массовое производство вакцины «Спутник V» стартовало в нашей стране. Беларусь стала первым государством, которое зарегистрировало эту вакцину и приступило к локализации производства. Сейчас проходит контроль качества, после чего, уже в апреле, вакцину можно будет использовать.

Подробнее о вакцине и вакцинации поговорим с гостями студии программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев и начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.


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Массовое производство вакцины «Спутник V» стартовало в нашей стране. Беларусь стала первым государством, которое зарегистрировало эту вакцину и приступило к...
 
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