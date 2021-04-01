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Восьмилетний мальчик на самокате поехал через дорогу на красный и попал под авто
Источник материала: Tut.by
Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Газеты «Звезда». Подробности
— По предварительной информации, вчера около 19 часов 55 минут водитель автомобиля Subaru двигался по пр. Газеты «Звезда» со стороны ул. Алибегова в направлении ул. Голубева и совершил наезд на 8-летнего ребенка. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГАИ.
Мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.
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Мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.
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