Источник материала: UDF



Фото: скриншот с сайта ctv.by

– Смелые в стаде или в интернете, вы будете бежать, как трусливые шакалы.



– Вы очень долго изучаете этих жучков, паучков, гусениц, бабочек и других членистоногих, которые представляют из себя беларусскую оппозицию.



– Провокаторы делают всё, чтобы людям было некомфортно смотреть спектакли. Они залезут своими грязными ногами и душами в театры, на выставки, в кинозалы. Поистине прав был Иван Бунин: «Одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». Но мы эту мартышку загоним обратно и прекрасной песней, и спецсредствами МВД.



– Наши враги ненавидели его (ВНС. – Media IQ). Клеветали, врали, запугивали делегатов. Их личные данные публиковали, им угрожали расправами. Обещали вновь вывести людей на улицы. Но, пытаясь расколоть нас, змеи и крысы, пауки и жабы погрызлись между собой.



Фото: скриншот с сайта sb.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Змеи и крысы, пауки и жабы». Зачем Азарёнку словарь по зоологии? Дегуманизация - приём пропаганды.

Очередной сюжет Азарёнка об «изменниках родины»21 марта и был посвящён экс-послу Беларуси в Словакии Игорю Лещене. В конце выпуска ведущий призвал: «Не верьте раскаяниям крыс, их клятвы нам дорого стоят». После чего зрители СТВ увидели смонтированное видео: слева – кадры с крысами, справа – с бывшими телеведущими БТ Евгением Перлиным и Денисом Дудинским, Игорем Лещеней (его показали дважды), пловчихой Александрой Герасименей, Светланой Тихановской, Павлом Латушко и Ольгой Карач.Видеоряд сопровождала песня про крыс, которые «несутся в заморские замки».Это– приём, когда «чужих» сравнивают с животными или существами («нелюди», «паразиты», «ватники»), то есть обесчеловечивают для пропаганды и манипуляции. Сюда же относится обожествление «своего» или его действий – например, когда ведущий СТВ Евгений ПустовойЛукашенко подобным пророку Моисею. Причём сравнение не обязательно должно быть на словах – можно использовать иллюстрацию или видеоряд, как это сделал СТВ 21 марта.Беларусские госСМИ в основном используют дегуманизацию, чтобы дискредитировать протестующих и противников Лукашенко. Особенно этот метод любит ведущий СТВ Григорий Азарёнок. В новостном выпуске 12 октября прошлого года онк протестующим:24 октября в рубрике «Тайные пружины политики – 2020» Азарёнокполитологу Андрею Лазуткину, что тот похож на энтомолога и пояснил:Через несколько дней, 28 октября, Азарёнокоб акциях солидарности в Национальном театре оперы и балета Беларуси и Белгосфилармонии:Здесь дегуманизация маскирует насилие, поскольку психологически легче одобрить его над животными, чем над людьми.В рубрике «Тайные пружины политики – 2.0» 13 февраля 2021 Азарёнокпрошедшее Всебелорусское народное собрание как повод обесчеловечить «врагов»:Вот несколько примеров дегуманизации из других госСМИ.1 сентября 2020 телеканал «Беларусь 1»митингующих в тот день студентов с дрессированными, мол, они через «купленный на мамкины деньги смартфон получают приказы – голос, лапу, идти или бежать».Колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик не раз прибегал к приёму дегуманизации в своих материалах. Так,он называл– «, агрессивные, ежедневно что-то блеющие, синие (и часто одинокие)».