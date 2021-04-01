|
«Змеи и крысы, пауки и жабы». Зачем Азарёнку словарь по зоологии?
Источник материала: UDF
Фото: скриншот с сайта ctv.by
Очередной сюжет Азарёнка об «изменниках родины»
Видеоряд сопровождала песня про крыс, которые «несутся в заморские замки».
Это дегуманизация – приём, когда «чужих» сравнивают с животными или существами («нелюди», «паразиты», «ватники»), то есть обесчеловечивают для пропаганды и манипуляции. Сюда же относится обожествление «своего» или его действий – например, когда ведущий СТВ Евгений Пустовой
Беларусские госСМИ в основном используют дегуманизацию, чтобы дискредитировать протестующих и противников Лукашенко. Особенно этот метод любит ведущий СТВ Григорий Азарёнок. В новостном выпуске 12 октября прошлого года он
– Смелые в стаде или в интернете, вы будете бежать, как трусливые шакалы.
24 октября в рубрике «Тайные пружины политики – 2020» Азарёнок
– Вы очень долго изучаете этих жучков, паучков, гусениц, бабочек и других членистоногих, которые представляют из себя беларусскую оппозицию.
Через несколько дней, 28 октября, Азарёнок
– Провокаторы делают всё, чтобы людям было некомфортно смотреть спектакли. Они залезут своими грязными ногами и душами в театры, на выставки, в кинозалы. Поистине прав был Иван Бунин: «Одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». Но мы эту мартышку загоним обратно и прекрасной песней, и спецсредствами МВД.
Здесь дегуманизация маскирует насилие, поскольку психологически легче одобрить его над животными, чем над людьми.
В рубрике «Тайные пружины политики – 2.0» 13 февраля 2021 Азарёнок
– Наши враги ненавидели его (ВНС. – Media IQ). Клеветали, врали, запугивали делегатов. Их личные данные публиковали, им угрожали расправами. Обещали вновь вывести людей на улицы. Но, пытаясь расколоть нас, змеи и крысы, пауки и жабы погрызлись между собой.
Вот несколько примеров дегуманизации из других госСМИ.
1 сентября 2020 телеканал «Беларусь 1»
Фото: скриншот с сайта sb.by
Колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик не раз прибегал к приёму дегуманизации в своих материалах. Так,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дегуманизация - приём пропаганды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)