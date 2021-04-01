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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток Наиболее безопасными врач признал алкоголь, получаемый путем естественного брожения виноградных соков.

Самыми опасными для здоровья алкогольными напитками считаются коктейли. Об этом рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев в интервью газете «Московская медицина», передает РИА Новости.По его словам, в коктейлях много различных красителей и вкусовых добавок.Кроме того, по мнению Кубарева, вред организму наносит и пиво, поскольку в большинстве случаев этот напиток производится из концентрата.Наиболее безопасными врач признал алкоголь, получаемый путем естественного брожения виноградных соков. «Крепость вин не превышает 9-13 процентов, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — отметил он.Ранее врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве считается алкоголизмом. Он подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон.