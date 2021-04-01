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Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

01.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток
Фото: Unsplash
Самыми опасными для здоровья алкогольными напитками считаются коктейли. Об этом рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев в интервью газете «Московская медицина», передает РИА Новости.

По его словам, в коктейлях много различных красителей и вкусовых добавок.

Кроме того, по мнению Кубарева, вред организму наносит и пиво, поскольку в большинстве случаев этот напиток производится из концентрата.

Наиболее безопасными врач признал алкоголь, получаемый путем естественного брожения виноградных соков. «Крепость вин не превышает 9-13 процентов, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — отметил он.

Ранее врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве считается алкоголизмом. Он подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон.
 
 
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Наиболее безопасными врач признал алкоголь, получаемый путем естественного брожения виноградных соков.
 
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