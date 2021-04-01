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Паспорт с чипом: белорусы с 1 сентября перейдут на биометрические документы

01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 сентября белорусы перейдут на биометрические документы. Корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж рассказала подробности.

Документов нового образца будет два: для использования внутри страны – ID-карта, для выезда за рубеж – биометрический паспорт. Выглядит он, как прежний. Но внутри спрятан чип. Подделать новые белорусские документы практически невозможно. Степень защиты – одна из самых высоких.

«Ни в коем случае нельзя обеспечить снижение уровня безопасности. Система полностью закрыта, никаких нет точек доступа из интернета. Это локальная сеть МВД и МИД, которая обеспечивает прием и передачу биометрической информации. Это предусматривает соответствующие серверные решения для того, чтобы ограничить внешних пользователей в доступе к информации», – объяснил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Паспорт гражданина Беларуси останется действительным до окончания срока действия. Его можно будет использовать совместно с биометрическими документами. Владелец ID-карты сможет получить два биометрических паспорта для выезда за границу. Это позволит подавать оба документа для получения «Шенгена» в разные посольства.



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Паспорт гражданина Беларуси останется действительным до окончания срока действия. Его можно будет использовать совместно с биометрическими документами.
 
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