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Паспорт с чипом: белорусы с 1 сентября перейдут на биометрические документы
01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 1 сентября белорусы перейдут на биометрические документы. Корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж рассказала подробности.
Документов нового образца будет два: для использования внутри страны – ID-карта, для выезда за рубеж – биометрический паспорт. Выглядит он, как прежний. Но внутри спрятан чип. Подделать новые белорусские документы практически невозможно. Степень защиты – одна из самых высоких.
Паспорт гражданина Беларуси останется действительным до окончания срока действия. Его можно будет использовать совместно с биометрическими документами. Владелец ID-карты сможет получить два биометрических паспорта для выезда за границу. Это позволит подавать оба документа для получения «Шенгена» в разные посольства.
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Паспорт гражданина Беларуси останется действительным до окончания срока действия. Его можно будет использовать совместно с биометрическими документами.
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