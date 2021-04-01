«Капсула времени». В продаже появилась «Нива» 1984 года с пробегом всего 11 тысяч км. Сколько за нее просят?

Источник материала: Tut.by

Такие экземпляры попадаются не часто. На одном из сайтов объявлений по продаже машин AUTO.TUT.BY обнаружил настоящую «капсулу времени» — великолепно сохранившийся экземпляр ВАЗ 2121 «Нива». Автомобиль 1984 года выпуска с мизерным пробегом 11 тысяч км продается за 6500 долларов в эквиваленте.





История этого автомобиля в какой-то мере типична. Владельцем был преподаватель, купил машину в 1984 году. Ездил на ней исключительно сам, за руль больше никого не пускал. Потом долгое время владелец болел, а после его смерти автомобиль было решено продать.





Автомобиль сохранил полностью оригинальное состояние, за исключением мелких деталей. Но они придают машине особый шарм. Взгляните только на набалдашник рычага переключения передач с «розочкой» и руль в проволочной оплетке.





На дверях можно заметить пластиковые накладки. Они защищают двери не столько от других машин, сколько от повреждения в гараже. На щетках стеклоочистителей надеты «аэродинамические» элементы. Во всем остальном автомобиль сохранил заводской вид.

Продавец рассказал, что уже было в прошлом году предложение, хотели отдать ее в хорошие руки, коллекционеру. Но из-за пандемии что-то не получилось. Сейчас автомобиль снова решили выставить на продажу, пока «Нива» еще сохраняет свой первозданный вид.

Сейчас новая «Нива» из салона стоит около 8 тысяч долларов.

































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