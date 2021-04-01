Фильм о звезде Instagram и еще семь отличных премьер апреля. На что сходить в кино?

Источник материала: Tut.by

Так уж вышло, что апрельский прокат целиком и полностью посвящен номинантам на «Оскар» и фестивальным хитам. Это ли не отличная новость, особенно для тех, кто в круговерти бесконечных российских комедий истосковался по большому кино? AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте достойные премьеры месяца. «Мортал Комбат» и новый фильм Гая Ричи вы ведь и без нас посмотрите?

Режиссер: Гаспар Ноэ

В ролях: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель

В прокате с 1 апреля

О чем кино

После того как на молодую женщину зверски нападают в переходе, ее бойфренды — нынешний и бывший — не в силах сдержать гнев, отправляются собственноручно восстановить справедливость.

Почему смотрим

Скандальную «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем Гаспар Ноэ выпустил еще в 2002 году. Если помните, это был фильм с рваным нарративом, угнетающим оформлением и тошнотворной камерой, он гудел, мелькал и делал все возможное, чтобы зритель скорее сбежал из зала. Спустя 17 лет гений авторского кино решил причесать свой старый хит и выпустил перемонтированную «Необратимость» (не только же Снайдеру такое дозволено ). Режиссер признавался , что фильм стал плавнее и эмоциональнее, но финал получился даже более драматичным. Хронологически правильную версию показали на Венецианском фестивале в 2019 году, российский зритель смотрел ее в этом феврале, а теперь она наконец выходит в столичный прокат, пусть и ограниченный. Смело отправляйтесь в кино за новым опытом, но на всякий будьте готовы к худшему.

Что пишут критики

— «Полная инверсия» показывает, что от рая до ада нас отделяет только несчастливая цепь случайностей и наших собственных слабостей. Такой подход лишает высказывание Ноэ значительности: теперь перед нами — экстремальный, шокирующий, но просто случай (Андрей Карташов, «Искусство кино» ).

— «Полная инверсия» позволяет с самого начала всмотреться в персонажей — и обнаружить, что благодаря этому из затяжного крика экзистенциальной боли фильм Ноэ превратился в историю о любви (Денис Рузаев, Lenta.ru ).

— Все такой же шокирующий аттракцион, с первых секунд терроризирующий зрителя двухминутным эпилептическим мерцанием (Максим Федоров, CinemaFlood ).

Расписание и билеты

Режиссер: Магнус фон Хорн

В ролях: Магдалена Колесник, Юлиян Свежевски, Александра Конечна

В прокате с 8 апреля

О чем кино

У Сильвии много подписчиков в Instagram. Она шикарно выглядит и ведет популярный фитнес-тренинг. В Сети ее боготворят, но в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик и признается, что у нее нет парня. Видео становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер.

Почему смотрим

Шведский режиссер Магнус фон Хорн, получивший кинообразование в Лодзи, да так и прикипевший всем сердцем к Польше, «выстрелил» шесть лет назад в Каннах со своим полнометражным дебютом «Будущая жизнь» про социальную дезадаптацию молодого зека по имени Джон, не сумевшего влиться в общество, выйдя на свободу. Нынешний фильм «В поте лица», также отобранный на французский смотр, посвящен уже психологическому портрету женского одиночества, которое настойчиво игнорируется с помощью невероятной популярности героини в соцсетях. В общем, получилась мастерски схваченная сатира на всех, кто умудрился уместить свою жизнь в узкие рамки смартфона.

Что пишут критики

— Сюжет трудно назвать оригинальным, но чуткая режиссура, динамичная операторская работа и, главное, термоядерная игра Магдалены Колесник превращают «ЗОЖ» в более чем достойное высказывание о славе, успехе и одиночестве в современном мире (Вадим Богданов, InterMedia ).

Расписание и билеты

Режиссер: Ли Айзек Чун

В ролях: Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким, Ноэль Чо

В прокате с 8 апреля

О чем кино

Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

Почему смотрим

Драма об иммиграции «Минари» — один из самых серьезных конкурентов «Земли кочевников» в оскаровской борьбе. У картины аж шесть номинаций на приз американских киноакадемиков, а за плечами — «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, победа на главном фестивале независимого кино «Сандэнс» и приз зрительских симпатий оттуда же. О том, что лента действительно стоящая, скажет и ее рейтинг на Rotten Tomatoes — 98% процентов свежести. В чем секрет? Все просто. «Минари», спродюсированная компанией Брэда Питта Plan B, соткана из тонких материй: воспоминаний, светлого юмора и надежд. Так у авторов получилось легкое кино, которое при этом осмелится разбивать вам сердце.

Что пишут критики

— Фильм получается очень живой и расцвеченный небольшими деталями, создающими объемную вселенную семьи новоиспеченных американцев (Тамара Ходова, ТАСС ).

— Снятый в США на корейском языке фильм, после просмотра которого хочется бросить все и позвонить родителям, раскрывает понятную и близкую каждому тему. Тяжкий труд не застраховывает тебя от пинков жестокой жизни. Самоотверженность в браке не гарантирует абсолютного семейного счастья и отсутствия поводов для ссоры. Но что бы ни случилось, семья останется самой главной опорой в жизни (Павел Гребнев, «Настоящее кино» ).

— На трагедию семьи, разрушенные отношения и утраченную любовь взрослых людей, страдающих от собственного бессилия в чужой стране, мы смотрим глазами ребенка. И это вселяет какой-то непобедимый оптимизм (Алексей Федоров, «Искусство кино» ).

Расписание и билеты

Режиссер: Даниэле Лукетти

В ролях: Альба Рорвахер, Луиджи Ло Кашио, Лаура Моранте, Сильвио Орландо

В прокате с 8 апреля

О чем кино

Когда Альдо и Ванда были молодыми, их жизнь напоминала сказку: Неаполь, море, любовь и клятва быть вместе навсегда. Но после рождения детей все меняется. Пытаясь вернуть утраченную радость, Альдо заводит страстные отношения на стороне, а затем уходит из дома. Однако его связь с семьей оказывается гораздо прочнее, чем он предполагал.

Почему смотрим

Любовно-бытовая драма «Порочная связь» стала фильмом открытия минувшего Венецианского фестиваля — именно поэтому мы не смогли проигнорировать ее в списке премьер. Хотя кинокритики отнеслись к фильму довольно холодно, постоянно сравнивая его с прошлогодней «Брачной историей» Ноа Баумбака — увы, в пользу последнего. Несмотря на это, картина с участием итальянских звезд Альбы Рорвахер и Сильвио Орландо достойна внимания как минимум тех пар, которые стоят на пороге развода. Зачем растрачивать семейный бюджет на психолога, если для начала можно сходить в кино?

Что пишут критики

— Через патетичные монологи, преисполненные фальши, через обильную жирную стилизацию режиссер приходит лишь к немудрящей мысли о том, что людей могут иногда удерживать вместе просто семейные узы сами по себе (Егор Беликов, Forbes ).

— Повествование постоянно скачет между прошлым и настоящим, а обилие закадрового голоса, проговаривающего экспозицию и расписывающего эмоции, превращает фильм в едва выносимую мелодраму. Отчасти ситуацию спасают живописные виды Неаполя и Рима, перед которыми вряд ли кто-то сможет устоять (Вадим Богданов, InterMedia ).

Расписание и билеты

Режиссер: Флориан Зеллер

В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэтисс, Оливия Уильямс

В прокате с 15 апреля

О чем кино

Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.

Почему смотрим

Еще одна картина родом с «Сандэнса», которая претендует на «Оскар» сразу в шести номинациях, в том числе и как «Лучший фильм». Известный европейский драматург Флориан Зеллер своим кинодебютом запирает зрителя в одной квартире со стареющим персонажем Энтони Хопкинса: находиться в компании этого актера одно удовольствие, пусть даже порой он будет вести себя чудаковато. В компании со стариком, впадающим в беспамятство, на экране появится блестящая британская актриса Оливия Колман, звезда «Фаворитки» . Кроме крепкого каста у картины уйма других достоинств: искать их предлагаем уже в кинотеатре.

Что пишут критики

— Тут есть каст мечты: цвет британской актерской школы Оливия Колман, Оливия Уильямс и Марк Гейтисс. И, конечно же, сэр Энтони Хопкинс, играющий отца, — ему прочили оскаровскую номинацию за эту роль еще до начала «Сандэнса». Показать стремительное падение старика в бездну беспамятства Зеллеру и Хопкинсу удалось блистательно (Марина Латышева, «КиноПоиск» ).

Расписание и билеты

Режиссер: Виктор Косаковский

В ролях: свиноматка Гунда

В прокате с 15 апреля

О чем кино

Человек делит планету с миллиардами других животных. Через встречи со свиноматкой Гундой, двумя коровами и курицей можно задуматься о врожденной ценности жизни и тайне всего животного сознания, в том числе и нашего собственного.

Почему смотрим

Если вы не фанат документального кино, не спешите вычеркивать «Гунду» из списка премьер, на которые вы пойдете в апреле. Это фильм-эксперимент и, что тут скрывать, фильм-чудо, в который уже влюбились самые строгие критики. Причин тому несколько. Первая и главная — Виктор Косаковский: свой предыдущий фильм «Акварель» режиссер-эстет посвятил воде во всех ее состояниях. Теперь его герои — свиноматка Гунда, коровы и куры. Человека в кадре вообще нет, музыки, закадрового голоса и цветной картинки — тоже. Полтора часа зритель впитывает в себя ту самую магию кино, за которой прячется схваченная объективом жизнь как она есть. Необычный док вскружил голову зрителям Берлинале, а теперь выходит в минский прокат. Такое кино, как вы уже догадались, нужно смотреть на большом экране.

Что пишут критики

— Этот фильм доказывает, что человек не единственный способен испытывать чувства и решать дилеммы, которые мы испокон веков считали своей прерогативой (Антон Долин, Meduza ).

— Назвать «Гунду» пропагандой чего бы то ни было довольно трудно. Тут нет агитационного шок-контента вроде страдающих животных, как в знаменитой документальной агитке «Земляне». Основная цель «Гунды» — как бы бесстрастная фиксация жизни животных. Косаковскому вообще плевать на нарратив; кино для него не рассказ, а живая картина (Марат Шабаев, «КиноПоиск» ).

Расписание и билеты

Режиссер: Майкл Мэтьюз

В ролях: Дилан О’Брайен, Хиро, Джессика Хенвик, Майкл Рукер

В прокате с 22 апреля

О чем кино

Семь лет назад человечество взорвало подлетавший к Земле астероид, но после этого столкнулось с последствиями: некоторые земные обитатели мутировали в гигантских монстров. Через год население Земли сократилось на 95%. У Джоэла погибли родители, и с тех пор он в компании таких же выживших обитает в подземном бункере. Недавно он поймал радиосигнал другой колонии, где живет его подростковая любовь Эйми, и теперь решил до нее добраться. И это будет непросто, ведь у Джоэла нет никаких навыков выживания, и более того: при виде монстров он впадает в оцепенение.

Почему смотрим

Добавим в подборку немного экшена, чтобы вы совсем не заскучали. «Любовь и монстры» — бодрый зомби-апокалипсис, который выхватил пусть и скромную, но все-таки номинацию на «Оскар» — за лучшие визуальные эффекты (в списке претендентов он, кстати, соседствует с нолановским «Доводом» ). По настроению ближайшие товарищи премьеры — «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Если вам нравятся фильмы, где ужасы граничат с черным юмором, то уже сейчас можете сделать вывод, стоит ли идти в кино. Но вот гарантировать, что своей лентой Майкл Мэтьюз скажет новое слово в кинематографе, не станем.

Что пишут критики

— Несмотря на то, что «Любовь и монстры» — это классическая и не обезображенная интеллектом история банального квеста про путешествие из точки А в точку Б, она исправно работает (Сергей Агеев, FatCatSlim ).

— Бешеная пульсация сгустка неконтролируемой энергии проходит рябью по экрану, горизонтальное движение сюжета мчится вперед и не замирает ни на секунду: хороводом сменяют друг друга комедийные, трогательные и экшен-сцены (Настасья Горбачевская, Film.ru ).

Расписание и билеты

Режиссер: Эндрю Левитас

В ролях: Джонни Депп, Хироюки Санада, Билл Найи, Таданобу Асано

В прокате с 22 апреля

О чем кино

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

Почему смотрим

«Великий» (или «Минамата») — еще один привет с недавнего Берлинале. Он должен примагнитить к экранам не только фанатов Джонни Деппа, но и журналистов, фотографов, экоактивистов и тем, кому не все равно. В центре сюжета — история наплевательского отношения корпораций к жизни людей, попытка замолчать правду и задавить протест. И хотя драма основана на реальной истории из прошлого века, держим пари, что во время сеанса вы не раз заметите переклички с современностью.

Что пишут критики

— Конечно, от «Минаматы» хочется съежиться, укрыться, но влюбляет в себя фильм не заставляющим трепетать содержанием, а необузданной, даже новаторской формой: фильм часто превращается в черно-белую (только такие снимки делал Смит) фотографию, а монтаж характерен скорее не для социально-политической драмы, а для молодежного триллера (Дмитрий Барченков, Forbes ).

— Левитас рассказывает по-настоящему важную и захватывающую историю, но при этом использует массу жанровых клише, которые плохо служат той истине, которую он пытается воссоздать на экране (Нина Ромодановская, ProfiCinema ).

Расписание и билеты

Фестиваль Oscars Doc Week

В этом месяце в прокате и так много кино на любой вкус, но для особых гурманов расскажем еще и о фестивале Oscars Doc Week, который пройдет в столице с 14 по 18 апреля. В рамках смотра покажут пять картин с различных кинофестивалей по всему миру, вошедших в лонг- и шорт-лист премии «Оскар».

На экранах можно будет увидеть фильм «Пещера» про детский госпиталь в Сирии — его киноэксперты выделяют за экзистенциальное ощущение времени и точно переданную атмосферу затяжной и беспощадной войны на Ближнем Востоке. Фильм румынского режиссера Александра Нанау «Коллектив» — яркий пример того, как док отвечает на вопрос: «Может ли кино изменить наш мир?» (спойлер: нет, но взгляд на события — точно может). К тому же в программе — криминально-любовная история «Художница и вор» , ироническая комедия о жизни в доме престарелых «Агент крот» и репортаж о первых днях пандемии в Уханьском госпитале «76 дней» .

Когда: 14 — 18 апреля

Где и сколько: уточняется

Ретроспективы

Для тех, кто еще не успел сходить в кино на Ларса фон Триера, напомним, что в столице по-прежнему можно посмотреть его фильмы. В апреле в прокате — хиты датского режиссера «Мандерлей» , «Европа» и «Рассекая волны» .

«Уикенды с Кшиштофом Кесьлевски» тоже продолжат свою работу: в программе месяца — его фильмы «Три цвета: Синий» , «Три цвета: Белый» и «Три цвета: Красный» , а также «Говорящие головы и другие истории» .

Планируется, что в этом месяце в кинотеатрах сети Silver Screen пройдет ретроспектива еще одного гения кино — Паоло Соррентино. На экранах покажут его «Великую красоту» , «Молодость» и «Лоро» . Все подробности будут позже.