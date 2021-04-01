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471 доллар за «квадрат». Посчитали, сколько стоит построить двухэтажный дом с гаражом на 193 м²
Источник материала: Tut.by
Два этажа, 193 «квадрата», гараж, плоская кровля — этот проект дома можно смело относить к числу современных. Сегодня мы посчитаем, во сколько обойдется его строительство с внешней отделкой и инженерными системами.
— Проект 4003 создавался еще в 2018 году, и только сейчас пришло время его реализации, — говорит архитектор бюро «1000 проектов» Оксана Ушкова. — Общая площадь дома составляет 193 м2, из них жилой — 80 м2. При проектировании рассматривались несколько вариантов относительно того, делать гараж либо использовать эту площадь под большую гостиную, однако, проанализировав свой образ жизни, семья из 4 человек решила, что для них и нечастых гостей вполне будет достаточно кухни-гостиной площадью чуть более 40 м2.
Крыша над гостиной со временем будет эксплуатируемой, пока же в проекте на втором этаже предусмотрен только Г-образный балкон.
Дом будет расположен на участке с красивым садом, поэтому хозяйская спальня и окна гостиной обращены на заднюю часть участка.
Несмотря на то, что площадь дома почти 200 м², в планировках нет ничего лишнего. На первом этаже — кухня-гостиная, санузел, гостевая спальня и гараж с топочной.
Второй этаж полностью отведен членам семьи: 3 спальни и санузел.
На сегодняшний день уже посчитана смета на возведение коробки с наружной отделкой и коммуникациями. Вот какие суммы мы увидели в смете:
Есть еще и расчет стоимости обустройства инженерных сетей:
Общая сумма затрат составляет 238 900 рублей (91 037 долларов по курсу на 30.03.2021). Квадратный метр в таком доме стоит 471 доллар.
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Сколько стоит построить дом на 193 «квадрата» с внешней отделкой
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