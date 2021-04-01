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471 доллар за «квадрат». Посчитали, сколько стоит построить двухэтажный дом с гаражом на 193 м²

01.04.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два этажа, 193 «квадрата», гараж, плоская кровля — этот проект дома можно смело относить к числу современных. Сегодня мы посчитаем, во сколько обойдется его строительство с внешней отделкой и инженерными системами.


— Проект 4003 создавался еще в 2018 году, и только сейчас пришло время его реализации, — говорит архитектор бюро «1000 проектов» Оксана Ушкова. — Общая площадь дома составляет 193 м2, из них жилой — 80 м2. При проектировании рассматривались несколько вариантов относительно того, делать гараж либо использовать эту площадь под большую гостиную, однако, проанализировав свой образ жизни, семья из 4 человек решила, что для них и нечастых гостей вполне будет достаточно кухни-гостиной площадью чуть более 40 м2.


Крыша над гостиной со временем будет эксплуатируемой, пока же в проекте на втором этаже предусмотрен только Г-образный балкон.

Дом будет расположен на участке с красивым садом, поэтому хозяйская спальня и окна гостиной обращены на заднюю часть участка.


Несмотря на то, что площадь дома почти 200 м², в планировках нет ничего лишнего. На первом этаже — кухня-гостиная, санузел, гостевая спальня и гараж с топочной.


Второй этаж полностью отведен членам семьи: 3 спальни и санузел.


На сегодняшний день уже посчитана смета на возведение коробки с наружной отделкой и коммуникациями. Вот какие суммы мы увидели в смете:

  • Фундамент свайно-ростверковый с черновой стяжкой — 30 000 рублей.
  • Стены с перегородками из газосиликата + два монолитных перекрытия, обустройство кровельных парапетов — 70 500 рублей.
  • Кровля Firestone — 38 000 рублей. В эту стоимость войдет утепление XPS пенополистирол 200 мм, легкая и теплая разуклонка из клиновидного XPS пенополистирола, пароизоляция, цементно-песчаная стяжка, засыпка мытым гравием.
  • Окна ПВХ (профиль КВЕ с двухкамерным стеклопакетом), выход на террасу оснащен системой «Патио» и наружной ламинацией + гаражные ворота с автоматическим приводом и входная дверь — 17 000 рублей.
  • Наружная отделка фасада комбинированная: декоративная штукатурка «корник» с покраской + термодревесина (лиственница с пропиткой маслом). Утепление предусмотрено 50-мм каменной ватой. Плюс водосточная система с электрическим подогревом воронок, а также декоративная отделка парапетов. Стоимость работ и материалов по наружной отделке составит 35 000 рублей.
  • Остекление балконов, укладка клинкерной плитки на балконе и крыльце — 6700 рублей.
  • Итого: 197 200 рублей (75 146 долларов по курсу на 30.03.2021).

Есть еще и расчет стоимости обустройства инженерных сетей:

  • Разводка электрики и слаботочных сетей — 5700 рублей.
  • Обустройство системы отопления, водоснабжения и канализации — 28 000 рублей.
  • Обустройство системы приточно-вытяжной вентиляции — 8000 рублей.
  • Итого: 41 700 рублей.

Общая сумма затрат составляет 238 900 рублей (91 037 долларов по курсу на 30.03.2021). Квадратный метр в таком доме стоит 471 доллар.

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Сколько стоит построить дом на 193 «квадрата» с внешней отделкой
 
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