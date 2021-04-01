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Курс доллара к рублю вырос на 1,8% за первый квартал 2021 года

01.04.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 1,76% (с 2,5789 до 2,6242) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—марте 2021 года.

Курс доллара к рублю вырос на 1,8% за первый квартал 2021 года

Это восьмой показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 31 марта 2021-го.

В первой семерке: Латвия, Литва и Эстония — по 4,66% (с 0,8149 до 0,8529 евро), Молдова — 4,61% (с 17,2146 до 18,0081 лея), Грузия — 4,13% (с 3,2766 до 3,4118 лари), Кыргызстан — 2,58% (с 82,6498 до 84,7792 сома) и Россия — 2,47% (с 73,8757 до 75,7023 рубля).

Меньше, чем в Беларуси, доллар подорожал в Армении — на 1,64% (с 522,59 до 531,17 драма), Казахстане — на 0,86% (с 420,71 до 424,34 тенге) и Таджикистане — на 0,12% (с 11,3 до 11,314 сомони).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

Американская валюта подешевела в Узбекистане — на 0,02% (с 10.476,92 до 10.474,98 сума) и Украине — на 1,38% (с 28,2746 до 27,8852 гривны).

В январе—марте 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 23,71% — второе место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (первое).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 1,76% (с 2,5789 до 2,6242) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—марте 2021 года.
 
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