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Синоптики зафиксировали восемь температурных рекордов в последний день марта

01.04.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Восемь температурных рекордов обновлено 31 марта, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Синоптики зафиксировали восемь температурных рекордов в последний день марта
Фото: pixabay.com

Локальные максимумы, в том числе более чем полувековой давности, перекрыты на метеостанциях Брестской, Витебской и Минской областей.

Рекорды отмечены в Высоком — 20,2 градуса тепла (было 20,1 в 2010 году), Ганцевичах — 18,2 (17,5 в 2010-м), Березинском заповеднике — 17,7 (16,1 в 2007-м), Воложине — 17,1 (16 в 2010-м), Лепеле — 17 (16,5 в 1968-м), а также в Нарочи — 16,9 (16,2 в 2007-м), Шарковщине — 16,9 (16 в 1999-м) и Докшицах — 16,4 (16,3 в 1999-м).

Теплее всего минувшим днем было в Пружанах — 20,6 градуса выше нуля, но там локальный рекорд устоял (20,9 в 1968 году). В Минске было 16,9 при прогнозе 14—16 (местный рекорд — 18,6 в 1968 году). Абсолютный максимум дня держится 53 года (22,2 градуса в Брагине).

1 апреля очень теплая для этого времени погода сохранится на большей части территории, затем похолодает.

 
Теги: Минск
 
 
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Восемь температурных рекордов обновлено 31 марта, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
 
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