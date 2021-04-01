Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах
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Источник материала:
Onliner
Практически невозможно разыграть белоруса. За последнее время все, что могло считаться веселым и быть розыгрышем, случилось совершенно всерьез. Поэтому встречаем 1 апреля с каменным лицом. Читаем, что происходит.
Что было вчера
На госТВ сказали, что слив телефонного разговора Эйсмонт и Баскова — это
, чтобы вычислить сливавшего. инсценировка белорусских спецслужб Подразделение бойцов в камуфляже и балаклавах
красно-зеленый флаг над «Каскадом». Примечательно, что, если флаг не согласован по правилам, жильцов могут оштрафовать. стремительно водрузило
У кислородной станции в
Витебском онкодиспансере . Главврач говорит, что примерно так и планировали. Ну просто она упала немного раньше. вывалилась стена Парень хотел
познакомиться с девушкой, ехавшей с ним в поезде. Делать нечего: отправил ей сообщение о том, что . Возможно, это начало долгих отношений. поезд взорвется через 19 минут В Минске достали из грязи традиционно парковавшиеся там машины.
Довольны не все. С минского молокозавода махом
. Говорят, достало... уволились больше 100 человек Давыдько высказал идею: журналистов, освещающих несанкционированные акции,
. Потому что «любое СМИ — это огневая точка противника или союзника». А огневые точки противника должны быть подавлены. надо наказывать Социологи ходят по квартирам с опросником. Некоторые вопросы про патриотизм
. показались людям подозрительными Что происходит в мире и в Беларуси
С 1 апреля на всех продаваемых в РФ смартфонах должен быть предустановлен российский софт. Но оставлена возможность его удалить. (Некоторые информационные агентства уточняют, что это не шутка.)
Стрельба в США. Погибших считают в городе Ориндж (Калифорния), пока их четверо, в том числе ребенок. Еще двое ранены, в том числе, видимо, виновник инцидента, Произошло все в деловом районе. Причины и обстоятельства устанавливаются.
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Погода 1 апреля
Над нами все еще колышется теплая воздушная масса (но скоро растворится). Будет облачно с прояснениями. Днем на большей части от 12 до 19, на юге — до 21, на севере от 8 до 11.
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