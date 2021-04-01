Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах

Источник материала: Onliner

Практически невозможно разыграть белоруса. За последнее время все, что могло считаться веселым и быть розыгрышем, случилось совершенно всерьез. Поэтому встречаем 1 апреля с каменным лицом. Читаем, что происходит.

Что было вчера

На госТВ сказали, что слив телефонного разговора Эйсмонт и Баскова — это инсценировка белорусских спецслужб , чтобы вычислить сливавшего.

, чтобы вычислить сливавшего. Подразделение бойцов в камуфляже и балаклавах стремительно водрузило красно-зеленый флаг над «Каскадом». Примечательно, что, если флаг не согласован по правилам, жильцов могут оштрафовать.





Что происходит в мире и в Беларуси

С 1 апреля на всех продаваемых в РФ смартфонах должен быть предустановлен российский софт. Но оставлена возможность его удалить. (Некоторые информационные агентства уточняют, что это не шутка.)





Стрельба в США. Погибших считают в городе Ориндж (Калифорния), пока их четверо, в том числе ребенок. Еще двое ранены, в том числе, видимо, виновник инцидента, Произошло все в деловом районе. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Не забудьте прочитать

«Из-за ирокеза могли и в гроб положить» . Важное историческое исследование о том, за что можно было получить по зубам в 90-е. (Краткое содержание: за все.)





Погода 1 апреля

Над нами все еще колышется теплая воздушная масса (но скоро растворится). Будет облачно с прояснениями. Днем на большей части от 12 до 19, на юге — до 21, на севере от 8 до 11.





Бесполезная цифра дня