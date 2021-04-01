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Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах

01.04.2021 07:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Практически невозможно разыграть белоруса. За последнее время все, что могло считаться веселым и быть розыгрышем, случилось совершенно всерьез. Поэтому встречаем 1 апреля с каменным лицом. Читаем, что происходит.

Что было вчера

  • На госТВ сказали, что слив телефонного разговора Эйсмонт и Баскова — это инсценировка белорусских спецслужб, чтобы вычислить сливавшего.
  • Подразделение бойцов в камуфляже и балаклавах стремительно водрузило красно-зеленый флаг над «Каскадом». Примечательно, что, если флаг не согласован по правилам, жильцов могут оштрафовать.
Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах

Что происходит в мире и в Беларуси

  • С 1 апреля на всех продаваемых в РФ смартфонах должен быть предустановлен российский софт. Но оставлена возможность его удалить. (Некоторые информационные агентства уточняют, что это не шутка.)
Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах
  • Стрельба в США. Погибших считают в городе Ориндж (Калифорния), пока их четверо, в том числе ребенок. Еще двое ранены, в том числе, видимо, виновник инцидента, Произошло все в деловом районе. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Не забудьте прочитать

Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах

Погода 1 апреля

Над нами все еще колышется теплая воздушная масса (но скоро растворится). Будет облачно с прояснениями. Днем на большей части от 12 до 19, на юге — до 21, на севере от 8 до 11.

Утро 1 апреля. Вечерний слив про слив на ТВ и обязательный российский софт на смартфонах

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Практически невозможно разыграть белоруса. За последнее время все, что могло считаться веселым и быть розыгрышем, случилось совершенно всерьез. Поэтому встречаем...
 
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