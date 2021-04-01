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Беларусь - лидер в списке стран, которые должны России
Источник материала: Партизан
По состоянию на 2019 год, Беларусь должна была России 8,1 млрд долларов. Это самый крупный внешний страновой долг перед Россией.
При этом сама Россия оказалась на пятом месте среди всех стран-кредиторов
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Российские исследователи уже отмечали, что Беларусь, по абсолютному объему разного рода трансфертов из России, обгоняет любой из российских субъектов Российской Федерации.
Согласно расследованию, проведенному интернет-изданием «Открытые медиа», суммарные потери России за 25 лет субсидирования режима Лукашенко составляют как минимум 98,7 млрд долларов.
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По состоянию на 2019 год, Беларусь должна была России 8,1 млрд долларов. Это самый крупный внешний страновой долг перед Россией.
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