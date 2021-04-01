Ужас. В Одессе уроженец Могилева с особой жестокостью убил свою мать. Ранее он поджег дом и выбросил из окна отца









Место обнаружения трупа





пишет МогилевОнлайн. В СИЗО Одессы он будет находиться до середины мая. Об этом сообщается на сайте суда. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей 83-летней матери,МогилевОнлайн. В СИЗО Одессы он будет находиться до середины мая. Об этом сообщается на сайте суда.





Следствие по этому делу началось две недели назад, когда прохожие возле школы нашли мешок с трупом престарелой женщины с признаками насильственной смерти. Выйти на след преступника полицейским помогла служебная собака.





Главным подозреваемым стал сын убитой, который свою вину не отрицал. Мужчина родился в Беларуси в Могилеве, не женат, имеет высшее образование и группу инвалидности по психическому заболеванию. По его словам, он решил навестить мать, по дороге зашел на рынок, где купил спирт и стал распивать его в квартире. Пенсионерке это не понравилось, ибо она знала, что от алкоголя у сына обостряется психическое расстройство, и он становится агрессивным. Словесная перепалка между родственниками переросла в конфликт. Мужчина сбегал в прихожую за топором, ворвался в спальню и ударил женщину обухом по голове. Мать потеряла сознание и упала на пол. Сын стал ее душить руками.





В Одессе уроженец Могилева с особой жестокостью убил свою мать. Ранее он поджег дом и выбросил из окна отца — подробности шокирующей истории узнал «МогилевОнлайн»









Орудие убийства





«Через некоторое время подозреваемый, перестав душить за горло, заметил, что потерпевшая до сих пор не умерла и продолжает дышать. Не отступая от выполнения своего преступного умысла, направленного на умышленное причинение смерти, он быстрым шагом направился на кухню, откуда принес белый полиэтиленовый пакет, который он сразу надел на голову женщины, затем нашел в помещении спальной комнаты рулон липкой ленты, которую он несколько раз обмотал вокруг шеи, тесно зафиксировав полиэтиленовый пакет на голове жертвы, чем умышленно перекрыл ей дыхательные пути вышеуказанным пакетом», — сообщается в материалах дела.





После сын дождался смерти матери, затолкал ее тело в мешок и ночью отнес к ближайшей школе, где и оставил. Вернувшись в квартиру, он продолжил распивать спирт.





В ходе допросов один из соседей сообщил, что между сыном и матерью постоянно возникали конфликты. Родную сестру уроженца Могилева допросили в качестве потерпевшей. Женщина сообщила, что брат уже 20 лет как психически болен, состоит на учете у психиатра и был признан судом недееспособным. В 2006-2007 годах он жил с отцом, во время обострения болезни мужчина поджег дом, потом выбросил отца из окна второго этажа, после чего пытался свести счеты с жизнью.













Задержанный и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следствия и просили суд избрать более мягкую меру пресечения.





Очевидно, что в ближайшее время в рамках досудебного расследования будут назначены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.