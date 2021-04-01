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Госдепартамент рекомендует Минфину не продлевать лицензию на операции с белорусскими госкомпаниями
Источник материала: Партизан
США глубоко обеспокоены ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси .
Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс (архивное фото)
Госдепартамент не рекомендует Министерству финансов США продлевать срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить казначейские операции с девятью государственными белорусскими компаниями. Срок действия лицензии истекает 26 апреля. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
Выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте,
«Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия властей против белорусского народа. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократическому будущему», – подчеркнул Нед Прайс.
Ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси находилась в центре внимания и на прошедшей сегодня телефонной конференции Брюссельского информационного центра, во время которой на вопросы журналистов отвечал исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Том Селинджер.
Селинджер заявил, что администрация Джо Байдена «глубоко обеспокоена ситуацией» в Беларуси и «решительно осуждает режим Лукашенко за жестокость и репрессивные действия против мирных протестующих». Соединенные Штаты «встанут на защиту народа Беларуси», подчеркнул Селинджер.
«Мы тесно сотрудничаем с единомышленниками и партнерами в определении дальнейших шагов и поддерживаем международные усилия по независимому расследованию фальсификации выборов в Беларуси», – заявил Селинджер, добавив, что США поддержали подготовку доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ по ситуации в Беларуси. Кроме того, Госдепартамент будет постоянно обновлять санкционную политику в отношении Минска.
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США глубоко обеспокоены ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси .
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