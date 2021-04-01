"В самую точку" - новое ток-шоу DW для Беларуси и о Беларуси

запускает новый проект для Беларуси - ток-шоу "В самую точку". Первый выпуск выйдет 2 апреля. Ведущие программы - журналистки Ольга Капустина и Катя Артёменко. Каждые две недели они будут обсуждать с гостями в студии самые актуальные события в Беларуси и в регионе, а также представлять зрителям взгляд на них из Германии и Европы. В эфире будут только важные и острые темы. DWновый проект для Беларуси - ток-шоу "В самую точку". Первый выпуск выйдет 2 апреля. Ведущие программы - журналистки Ольга Капустина и Катя Артёменко. Каждые две недели они будут обсуждать с гостями в студии самые актуальные события в Беларуси и в регионе, а также представлять зрителям взгляд на них из Германии и Европы. В эфире будут только важные и острые темы.





Программа задумана в формате пресс-клуба: гостями в студии станут журналисты и независимые эксперты. Но и сами зрители могут стать участниками: присылайте свои вопросы и комментарии в нашем телеграм-канале DW Беларусь. Самые интересные из них наши ведущие зачитают в эфире.





"Демократия и свобода информации - это европейские ценности, соблюдения которых люди справедливо требуют", - заявил генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limburg), комментируя стратегическое решение медиакомпании о расширении вещания на Беларусь.





"Ток-шоу предполагает обсуждение спорных тем с разных точек зрения. Наша цель - живая дискуссия вокруг того, что волнует людей: будущее Беларуси, европейские перспективы и геополитика в регионе", - подчеркнул Кристиан Триппе (Christian Trippe), руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW.





Ток-шоу "В самую точку" будет выходить раз в две недели на новом YouTube-канале DW Belarus. Помимо него, канал предлагает видеорепортажи, короткие видеосюжеты, интервью и новости из Беларуси и о Беларуси.