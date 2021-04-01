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Продолжается замена светофоров. Сегодня - на пересечении Независимости и Энгельса
Источник материала: Tut.by
В Минске продолжается замена светофоров. Сегодня в первую половину дня не будет работать светофор на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса. Об этом
«Сегодня с 9.00 на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса будут происходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14.00», — говорится в сообщении.
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