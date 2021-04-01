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Продолжается замена светофоров. Сегодня - на пересечении Независимости и Энгельса

01.04.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается замена светофоров. Сегодня в первую половину дня не будет работать светофор на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

«Сегодня с 9.00 на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса будут происходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14.00», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
 
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