Продолжается замена светофоров. Сегодня - на пересечении Независимости и Энгельса

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается замена светофоров. Сегодня в первую половину дня не будет работать светофор на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

«Сегодня с 9.00 на пересечении проспекта Независимости с улицей Энгельса будут происходить плановые работы по замене светофоров. В связи с этим на данном участке будет отключен светофорный объект. Планируется, что инженерные работы продлятся до 14.00», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.

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