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В Бресте продолжается ремонт дорог. Рассказываем, где сейчас
Источник материала: Tut.by
В Бресте продолжается ремонт дорог. Об этом рассказал мэр города Александр Рогачук.
Вчера дорожники приступили к асфальтированию участков на улицах лейтенанта Рябцева и Гродненской.
Если позволит погода, здесь все работы закончат до конца недели, обещает мэр.
— Уже в понедельник планируем начать сплошное асфальтирование улицы Медицинской. Сейчас здесь идут подготовительные работы — двухметровая дорожная фреза срезает имеющийся слой асфальтобетонного покрытия, — предупреждает Рогачук.
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Если позволит погода, некоторые работы закончат до конца недели, обещает мэр.
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