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В Бресте продолжается ремонт дорог. Рассказываем, где сейчас

01.04.2021 08:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается ремонт дорог. Об этом рассказал мэр города Александр Рогачук.


Вчера дорожники приступили к асфальтированию участков на улицах лейтенанта Рябцева и Гродненской.


Если позволит погода, здесь все работы закончат до конца недели, обещает мэр.

— Уже в понедельник планируем начать сплошное асфальтирование улицы Медицинской. Сейчас здесь идут подготовительные работы — двухметровая дорожная фреза срезает имеющийся слой асфальтобетонного покрытия, — предупреждает Рогачук.


Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
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Если позволит погода, некоторые работы закончат до конца недели, обещает мэр.
 
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