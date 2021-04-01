В Бресте продолжается ремонт дорог. Рассказываем, где сейчас

Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается ремонт дорог. Об этом рассказал мэр города Александр Рогачук.





Вчера дорожники приступили к асфальтированию участков на улицах лейтенанта Рябцева и Гродненской.





Если позволит погода, здесь все работы закончат до конца недели, обещает мэр.

— Уже в понедельник планируем начать сплошное асфальтирование улицы Медицинской. Сейчас здесь идут подготовительные работы — двухметровая дорожная фреза срезает имеющийся слой асфальтобетонного покрытия, — предупреждает Рогачук.





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