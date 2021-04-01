Ближе всех к лоукостам, зарплата в колхозе выше средней по стране. Репортаж из «деревни будущего»

Источник материала: Onliner Пару лет назад чиновники задумали отправить агрогородок Обухово в Гродненском районе и другие перспективные деревни прямиком в будущее. Футуристические мечты людей из важных кабинетов выглядели красиво, но несколько туманно. Никто точно не объяснял, что из этого выйдет. Это шаг вперед — растолковывали в правительстве концепт «деревни будущего». Съездили в Обухово, чтобы посмотреть, что из этого вышло.

«Жизнь в „деревне будущего“ не должна уступать городской»

Идею «деревни будущего» активно форсировали в инфополе в 2017 году. Тогдашний вице-премьер Михаил Русый анонсировал, что подобные деревни будут создаваться на базе агрогородков, а главная задача — сохранить кадры на селе.

«После окончания срока работы по распределению половина молодых специалистов меняет место работы или сферу деятельности. Как показывает практика, практически 100% закрепляются в крепких хозяйствах, которые имеют возможность обеспечить достойный уровень заработной платы, создать хорошие условия организации труда и отдыха», — объяснял Михаил Русый.

Потом задачу конкретизировал Александр Лукашенко, обрисовав контуры «деревни будущего»: «Жизнь в ней ни в чем не должна уступать городской».





Примечательно, что для проекта выбирали передовые деревни, которые и без этого выглядели лучше на фоне других. В Брестской области собирались ускоренными темпами строить будущее в агрогородках Остромечево, Беловежский, Парохонск. В Витебской области такой статус пообещали Копыси и Мазолово. В гродненском регионе «деревнями будущего» хотели сделать Обухово и Вертелишки. Это только некоторые примеры, которые озвучивались чиновниками.

Специалисты института БелНИИП градостроительства разработали альбомы типовых проектов «деревень будущего». Дальше в регионах действуют по своему усмотрению. «Вы же понимаете, на все нужны деньги, и „деревни будущего“ не исключение», — сказали нам в институте.











Требования к таким населенным пунктам до сих пор не закрепили в указе или постановлении. Так что строгих законодательных рамок, как должно выглядеть будущее, нет.

Перемены шли в Обухово очень давно, говорят местные, и во многом их связывают с Ильей Сенько. Его называют легендой. Герой Социалистического Труда, почти 50 лет возглавлял местный сельхозкооператив, которому потом присвоили его имя. В центре деревни установлен бюст Сенько, а не Ленина, как можно было бы предположить.

«У него была мечта: создать на селе такие условия, чтобы они были близкими к городским, — так вспоминала об Илье Сенько его дочь Наталья Поболовец. — Идея создать агрогородок у отца в голове появилась намного раньше, чем это было озвучено на самом высоком государственном уровне. И по сути дела у нас агрогородок был уже в восьмидесятые годы: выложены тротуары, дороги заасфальтированы, инфраструктура вся построена уже тогда, в восьмидесятые годы прошлого столетия. Детский сад, школа, дом культуры с бассейном — разве в то время этим всем располагали в сельской местности еще где-нибудь в стране?»

Выходит, в Обухово начали немножко опережать настоящее, когда это еще не было мейнстримом.





Когда пошла мода на агрогородки, Обухово тоже вошло в их число. Бюджетное финансирование помогало придать населенному пункту внешнего лоска. Здесь живет чуть больше 2 тыс. человек, и эта цифра из года в год меняется незначительно.

Похоже, работает тактика по закреплению кадров от СПК, который строит новые дома для своих работников и занимается капремонтом уже построенных. Собираются залить фундамент еще двух новых многоквартирных домов.

Пришли ли в Обухово вместе со статусом «деревни будущего» большие деньги? Какого-то целевого финансирования под это не выделялось. Шла речь о строительстве торгового центра или магазина, но пока конкретики нет.

«Думала, что в рай попала»

Когда высшие силы раздавали при создании деревень бенефиты, Обухово достались хорошее расположение в 13 километрах от Гродно, передовой СПК и люди, которые не любят жаловаться. Раиса Васильевна как раз из таких. О том, что живет в будущем, пока не подозревает.





— Не знаю, что с «деревней будущего», но должны же что-то делать. В 1974 году здесь вообще пустырь был, ничего не было — за все это время посмотрите, сколько всего настроено. Здесь только жить и жить!

Раиса Васильевна уже на пенсии, в город к детям переезжать не собирается. Говорит, в Обухово все устраивает, здесь есть необходимое. «Необходимое» — это магазины, кафе, почта (без очередей), аптека, амбулатория. Для деревни — «нот бэд».











Отдельная местная достопримечательность — свой магазин мяса и колбас от СПК (надеемся, в будущем есть место и для вегетарианцев). Закупаться сюда приезжают из соседних деревень и даже Гродно. В других магазинах представлен среднестатистический набор продуктов по обычным ценам, ничего сверхъестественного. В местном кафе цены на салаты стартуют от 26 копеек, на отбивные — в районе рубля.

А вот магазин низких цен не выдержал и закрылся. Местные говорят, бизнес пытались мутить выходцы из Средней Азии, но у них не получилось, и они сменили дислокацию. Выходит, в будущем мы можем позволить себе не жить под диктатом низких ценников? В Обухово есть прозаичное объяснение: низкими были не только цены, но и качество товаров.

Хвалит Обухово, но не хочет представляться еще одна местная жительница.

— Я, в принципе, довольна. Приехали сюда из Казахстана в 1997 году. Я тогда подумала, что мы в рай попали. Все отличалось в лучшую сторону: условия жизни, зарплата. Я там зарплаты семь лет не видела, забыла, что такое деньги.





Прошло время. Обухово по-прежнему топ?

— Конечно, здесь лучше. Мы это и на медицине прочувствовали. В других странах что-то надо — так сразу денежку плати. Здесь, если человек хочет, работу он найдет.

«Чисто, уютно — супер. Но 500 рублей на жизнь не хватит»

Вероника живет в Обухово около десяти лет и не жалеет. Работала в детском саду, сейчас в декретном отпуске со вторым ребенком. Спрашиваем, видит ли она признаки строительства «деревни будущего».





— Года три назад говорили, что будет площадка для занятий на свежем воздухе. Вот она и появилась возле спортивной школы. Больше пока не слышали, чтобы что-то строилось, кроме жилья. Но мне здесь очень нравится. Чисто, уютно — супер, конечно.

Молодежи в Обухово достаточно много, говорит Вероника. Кто-то уезжает в город, но на их место приходят другие, потому что работникам СПК дают хорошее жилье. В Обухово есть и непривычные для деревни пятиэтажки.













Буквально две недели назад председатель местного СПК Валерий Шумель отчитывался о средней зарплате в хозяйстве — 1350 рублей. Выручка от реализации продукции за пять лет выросла на 20 млн рублей и достигла 58 млн по итогам 2020 года, чистая прибыль — 12 млн рублей, рентабельность реализованной продукции — 26,6%. То есть хозяйство действительно живет неплохо, а вместе с ним — и Обухово.

В то же время средняя февральская получка, по версии Белстата, составляет 1277 рублей. «Наш колхоз не бедный», — будут утверждать все жители Обухово, с которыми мы поговорим, и с ними трудно будет поспорить. А что с зарплатами в других местах?

— К сожалению, до декрета получала 500 рублей. По сути, это немного. Если бы не вторая зарплата в семье, то 500 рублей не хватало бы. В декрете получаю денежку даже больше, чем в детсаду, — отрезвляет Вероника наши зарплатные ожидания от «деревень будущего».





Тем не менее о городской жизни семья Вероники не думает. Чтобы уехать в город, там нужно жилье. Здесь же пока можно жить в доме родителей мужа.

«Такой шикарный бассейн был, а теперь рассыпется здание»

Кроме общеобразовательной, в Обухово есть музыкальная и спортивная школы — таким атрибутам ставим лайк. Возможно, в том числе благодаря этому в деревне такая высокая концентрация детей и мам с колясками.

— Обещали крытую спортивную площадку, что-то вроде стадиона. Дай бог сделают и будет еще лучше. Нужно же, чтобы люди дома не сидели, — считает Вероника. — Детские площадки, скамеечки — все это нужное дело. Еще бы с бассейном проблему решили.





Выясняется, что в капсуле времени в «деревню будущего» передались и некоторые проблемы — например, неработающий бассейн. Пенсионерки на местном мини-рынке хотели бы отвоевать бассейн, но не знают как.

— Очень плохо, что бассейн закрыли и не открывают. Уже сколько лет стоит так. Столько много там места, такой шикарный бассейн был, а теперь стоит без толку, скоро рассыпется все здание.

— Не рассыпется, его поремонтируют, — пытается внести позитив одна из пенсионерок.





В остальном женщины довольны. Предлагают лучше купить домашних закаток и яблок.

— Неплохо живем, колхоз хороший. «Грошы» платят, работа есть! Вот разрешили своей продукцией торговать здесь — немножко поддержка к пенсии.

Спрашиваем про легендарные зарплаты, которые опередили среднюю получку по стране.

— Колхоз не бедный, и люди тоже. За всех говорить не можем, но есть те, кто получает хорошие зарплаты. Кто-то едет в Польшу или Россию. Зачем? А черт его знает.











Чуть позже интересуемся судьбой бассейна в Гродненском райисполкоме.

— Сейчас собираем документы, бассейн будет выставлен на аукцион. Когда это произойдет, пока сказать сложно, но ориентируемся, что в ближайшее время.





Стартовую цену объекта не называют: мол, будет известна после оценки и сбора всех нужных для аукциона документов. Говорят, что бассейн какое-то время функционировал как склад, а по назначению его давно не использовали, так что восстановление может быть делом затратным. Похоже, современные технологии ушли вперед, оставив обуховский бассейн в прошлом.





Возле Обухово есть еще один примечательный объект — здание аэровокзала. Пожалуй, оно может претендовать на грустную пальму первенства среди крупнейших долгостроев Беларуси.

Его начинали возводить в 1985 году, но что-то пошло не так. Маячил призрак распада Советского Союза, стройка споткнулась о нехватку денег. Потом аэровокзал несколько раз выставляли на торги. Говорили, может, будет модный клуб или гостиница. Но недостроенную махину не смогли продать даже за одну базовую.





В допандемическую эпоху Обухово был ближе всех к белорусской мечте о лоукостах. Именно в гродненском аэропорту, возле которого расположен агрогородок, хотели сделать отечественную базу лоукостов, к нему присматривался Ryanair. Но прорыва не случилось.

«Зачем ехать в город? Это почти микрорайон Гродно»

В поисках работы в Обухово едут люди из других районов. Один из них — Игорь. Сейчас он работает в другом хозяйстве Гродненской области, сюда приехал на собеседование.





— Работаю главным агрономом, на руки получаю 1200—1300 рублей. Это не маленькая зарплата, но и не самая большая. В Обухово есть деньги, техника и перспективы, — считает он. — Сами видите: это как микрорайон Гродно. Все культурно, красиво. Мне тут спокойнее, город не нужен. Да и сколько ехать до города? Жить тут можно. А если надо куда-то, так для этого машина есть.

Возможно, у Игоря с трудоустройством все получилось: через несколько дней в кадрах СПК имени Сенько нам скажут, что вакансий у них уже нет, работников сейчас достаточно. Но предложили оставить контакты: вдруг что-то появится.











Кстати, республиканский банк вакансий предлагает 31 вакансию в Обухово. Больше других — от 782 рублей — готовы платить командиру авиационной эскадрильи в ОАО «Авиакомпания Гродно». От 640 рублей полагается пилоту-инструктору и старшему штурману. Педагогов, воспитателей, руководителей кружков ищут на зарплаты в районе 500 рублей.

Смотрим в целом, на что можно рассчитывать работникам в Гродненском районе. Самую большую зарплату обещают директору белорусско-индийского фармпредприятия ООО «Новалок» — от 2960 рублей. Но понадобятся стаж работы на руководящих должностях, свободное знание английского и хинди. Больше 1000 рублей готовы платить некоторым специалистам в агрокомбинате «Скидельский», СПК «Гродненский», «Заречный-Агро», «Свислочь».

Обухово в чем-то повторяет картинки из типовых проектов «деревень будущего». Хотя кажется, что населенному пункту скорее помогли хорошие стартовые условия и успешный СПК, чем заявления чиновников. Хватит ли денег на что-то большее, чем есть сейчас?





Мимо этого вопроса на электровелосипеде мчит обуховская бабушка. Наверное, как и многие другие, она не подозревает, что живет в будущем. Похоже, жителям Обухово и так хорошо.