Хотел купить Vesta или Rapid, но взял почти новый Chevrolet Bolt. Не пожалел?

Источник материала: Onliner По информации Malanka, каждый день в мобильном приложении с зарядными станциями регистрируется до 200 новых пользователей. Согласно последним данным, общее количество зарегистрированных электрокаров в Беларуси превышает 2,5 тыс. Эксперты считают, что при таких темпах к 2030 году по стране будет кататься 435 тыс. электромобилей. Это 14% национального автопарка. В связи с этим не удивительно, что сегодня многих интересует реальный опыт эксплуатации EV, особенно если владелец живет в обычной многоэтажке. Наш читатель Дмитрий, который недавно пересел на Chevrolet Bolt, согласился рассказать о всех трудностях, с которыми он столкнулся за время владения «электричкой».

Ставка сыграла на $14,3 тыс.

Дмитрий купил Chevrolet Bolt на аукционе в США в июне прошлого года — ставка сыграла на $14,3 тыс. Это был автомобиль 2019 года выпуска с пробегом 9,6 тыс. км и разбитой передней частью. С аукционными сборами стоимость хетчбэка составила $15,1 тыс. Путь от Калифорнии до Колядичей Chevrolet преодолел почти за $2 тыс. В середине августа парень забрал машину с таможни и отвез на СТО для восстановления. Ремонт затянулся на месяцы — прокатиться на своем новеньком электрокаре Дмитрий смог только в январе 2021 года.





— Оказалось, Chevrolet Bolt — машина довольно проблемная с точки зрения наличия запчастей на рынке. Такого разнообразия деталей, как для Nissan Leaf или Tesla, нет. Какие-то запчасти я заказывал напрямую из Америки, что-то покупал в Украине. Наибольшие проблемы были с поиском фар. В декабре я нашел комплект оптики от Opel Ampera E, который хоть и схож с американским Bolt, но имеет немного другой дизайн. У передних фар, например, разные катафоты и отличаются разъемы. Пришлось переделывать Chevrolet под «европейку», — рассказал читатель.





Ремонт (кузов плюс оптика) обошелся в $2,7 тыс. Прибывший из-за океана автомобиль был в базовой комплектации LT с разъемом только для медленной зарядки — быстрая зарядка является опцией для Bolt. Когда покупаешь машину новой, то за дополнительный разъем нужно доплатить всего $750. Но переделывать автомобиль самостоятельно стоит дороже. Дмитрию это обошлось в $1,9 тыс., из которых $1,2 тыс. — это стоимость запчастей (разъем плюс два блока), а $700 — работа по установке, перепрошивке и полной адаптации.

В итоге Chevrolet Bolt 2019 года выпуска с пробегом 9,6 тыс. км обошелся в $21,7 тыс. «под ключ».





— Мне было важно, чтобы машина была свежая и с минимальным пробегом. Оригинальные запчасти на Bolt стоят очень дорого, поэтому ту скидку, которую я мог бы получить за счет большего пробега, я бы в итоге потратил на ремонт той же ходовой, — поделился мыслями владелец электрокара.





До этого были дизельные авто

До Chevrolet Дмитрий ездил на дизельных автомобилях: сначала был Citroen C5 2005 года, потом дизельный Smart 2012-го. Но недавно в семье появился ребенок, и понадобилась более вместительная (чем Smart) машина, желательно новая или почти новая. Как и многие белорусы, наш читатель поначалу смотрел в сторону Lada Vesta, Skoda Rapid и прочих «полуседанов». Но в итоге неожиданно решил попробовать электрокар.

— На самом деле не так уж неожиданно. Еще с 2012 года, когда показали первую Tesla Model S, я загорелся этой темой. Мне нужен был электромобиль, на котором я с комфортом смогу передвигаться по Беларуси, не боясь, что машина разрядится средь чиста поля. Среди относительно доступных электрокаров только Bolt обладает таким большим запасом хода. По цене он выходит чуть дороже, чем хорошо укомплектованный Rapid, — рассказал Дмитрий.

Своей зарядной станции нет

Мужчина живет в обычном многоквартирном доме в районе станции метро «Пушкинская». Заряжается исключительно на общественных станциях. Недалеко от дома Дмитрия есть зарядный пункт Malanka — там три столбика медленной зарядки и один — быстрой. Стоимость за 1 кВт·ч составляет 0,29 и 0,39 рубля (медленная и быстрая соответственно). Но воспользоваться станциями получается не всегда.

Парковка возле дома 42 на ул. Притыцкого (фото ниже). По словам владельца Bolt, здесь всегда стоят ДВС-машины:





ДВС-машины на зарядных местах

Дмитрий, как и другие владельцы электрокаров, пожаловался на то, что места для зарядок почти всегда запаркованы ДВС-машинами.

— Я бы хотел заряжаться либо рядом с домом, либо рядом с работой. В идеале, конечно, ставить машину на медленную зарядку на всю ночь — это займет как раз 9 часов. К сожалению, из-за припаркованных бензиновых и дизельных автомобилей получается это далеко не всегда. Иногда кто-нибудь станет криво и займет половину парковочного места возле столбика. Приходится максимально доставать кабель, а когда он в натяжении — зарядка может не начаться, — рассказал мужчина. Ежедневные пробеги его Chevrolet составляют максимум 60 км по городу, поэтому регулярная зарядка не требуется.





Дмитрий предпочитает пополнять энергию на медленных станциях, потому что это значительно дешевле. Но иногда Bolt заряжается и от «быстрого» столбика, которых уже хватает в Минске. Идеальная схема пользования электрокаром такая: приехал в магазин, поставил на зарядку, через полчаса пришел с покупками, уехал на заряженной машине. Тогда энергия в тяговом аккумуляторе будет постоянно на высоком уровне.





Возьмем, например, ТЦ ProStore на Каменногорской. Там на нулевом уровне паркинга (фото ниже) стоит станция с тремя разъемами: CHAdeMO, CCS и медленная зарядка с переменным током. Это очень популярное место среди минских владельцев электромобилей — почти всегда там около пяти EV, ожидающих своей очереди на зарядку. Откуда такая популярность? Все дело в расположении столбиков.





Нужны зарядки подальше от входа в ТЦ

— Лучшее место для столбиков зарядки на паркинге торгового центра — это подальше от входа. Немножко на отшибе. Дело в том, что владельцы ДВС-машин стараются припарковаться как можно ближе к входу в магазин, а те, кто ездит на электрокарах, уже привыкли к тому, что иногда нужно немножко прогуляться от зарядной станции до пункта назначения. Поэтому если зарядка находится подальше от входа, то ее вряд ли запаркуют «дэвээсники». После покупки Chevrolet Bolt я пересмотрел торговые центры, где произвожу шопинг. На паркинге ProStore зарядка находится в непопулярном месте — в метрах 30 от входа, — поэтому там всегда хотя бы два из трех зарядных мест свободны. А учитывая, что три кабеля не могут работать одновременно, этого более чем достаточно, — поделился информацией Дмитрий.





А вот в ТЦ «Арена Сити» зарядные станции разместили прямо перед входом, и там успеть занять «зарядное место» не так уж просто.

Как бороться с припаркованными ДВС-машинами?

Дмитрий считает, что даже при текущем законодательстве бороться с занятыми местами возле зарядных столбиков можно и нужно. Для этого необходимо использовать знак 3.27 («Остановка запрещена») с дополнительной табличкой «Кроме электромобилей». Запрещающий знак эффективно «отпугивает» владельцев бензиновых и дизельных машин.





Часто возле зарядных станций в Беларуси можно встретить новый формат знака 7.4.3 («Вид транспортного средства»), где к легковому автомобилю дорисовали розетку. Официально такой знак не существует, и, вероятно, его используют как экспериментальный. По опыту владельца Bolt, незнакомые знаки не работают — водители ДВС-машин все равно паркуются на таких местах, мотивируя тем, что в ПДД ничего про электрокары не написано. Да и штрафных санкций за это не предусмотрено — парковка официально не запрещена.





Комментарий Malanka

Мы обратились в Malanka за комментарием по поводу борьбы с занятыми местами возле зарядных столбиков. Публикуем ответ полностью:

«С подобной проблемой, когда места для электромобилей занимают авто с ДВС, сталкивались все страны. Особенно эта проблема была актуальной, когда количество электротранспорта в них было гораздо меньшим по сравнению с автомобилями с ДВС. Но сейчас ситуация изменилась: владельцы бензиновых авто не занимают эти места потому, что они заняты электромобилями. Мы полагаем, что ситуация в Беларуси разрешится подобным образом. Если количество электротранспорта будет расти, электромобилисты станут многочисленными участниками дорожного движения, то у авто с ДВС просто не будет возможности занимать эти места.

Мы в курсе того, что электромобилисты составляли петицию, обращались в ГАИ с просьбой внести изменения в правила дорожного движения, согласно которым за занятое место на электрозаправке предусмотрено привлечение к ответственности. Насколько известно Malankа, обращения водителей находятся на рассмотрении в ГАИ.

Мы стараемся оборудовать ЭЗС те локации, где много парковочных мест, чтобы водители авто с ДВС не оставляли машины возле столбиков зарядки. Кроме того, Malanka регулярно проводит акции, направленные на поддержание дружеских отношений между владельцами традиционных авто и электролюбителями, мы призываем водителей к взаимовежливости и уважению. Повышение общей культуры, увеличение количества электротранспорта, мы убеждены, разрешит эту ситуацию. И давайте не будем забывать о том, что автовладелец сегодня — это электромобилист завтра».

Нерабочие столбики зарядок

Оператор Malanka в настоящее время использует три основные модели зарядных столбиков: «Витязь», TZone и «Яблочков». По отзывам владельцев электрокаров, наиболее стабильно работают TZone. А вот «Витязи» часто находятся в нерабочем состоянии. Что касается питерских столбиков фирмы «Яблочков», то они, как правило, расположены на загородных трассах и функционируют не всегда.





— Однажды я заряжался на столбике «Яблочков» возле Жлобина. Тогда все прошло хорошо — машина приняла заряд с первого раза без «танцев с бубном». Но когда я заехал на такую же станцию под Борисовом, разъем CCS почему-то не позволил мне начать зарядную сессию. Наверно, какое-то сырое ПО. Хотя отмечу, что «Яблочков» — это очень быстрые станции, и если их работа станет более стабильной, будет здорово, учитывая, что они расположены на основных трассах, — считает герой статьи.





Дмитрий пожаловался на то, что многие станции на загородных трассах не работают продолжительное время. Например, зарядка TZone возле Бобруйска на момент написания статьи не функционировала уже давно. Говорят, даже табличка с надписью «Не работает» уже выцвела. Этот один неработающий столбик фактически блокирует артерию Минск — Гомель для таких недальнобойных электрокаров, как Nissan Leaf, Fiat 500e и BMW i3 (без генератора). Такая же «тэ-зоновская» зарядка есть под Слуцком, и она тоже часто не работает, что не позволяет владельцам многих EV съездить, например, из Минска в Солигорск.

Почему на Браславских озерах не бывает электромобилей?

— Такое ощущение, что Malanka делает акцент на городах и не стремится развивать сеть станций на загородных трассах. Я видел много выключенных столбиков, которые продолжительное время просто стоят в нерабочем состоянии. Никаких раскопок кабелей, никаких ремонтных работ. Просто отключены от сети. Многие владельцы электромобилей высказывают свое возмущение в адрес Malanka как из-за неработающих станций, так и по поводу запаркованных мест возле столбиков, — высказал негодование Дмитрий.

Если открыть Instagram оператора Malanka, там действительно есть критика от пользователей. Например, под постом о том, что сеть может обслужить 15 тыс. электрокаров, люди пишут (орфография и пунктуация комментаторов сохранены): «Не может, так как минимум 50% станций заняты автомобилями с ДВС», «Не может даже текущие обслужить. Специально объехал все зарядки в районе Пушкинской-спортивной — ноль мест либо станции не работают», «Да вопрос с нахождением автомобилей с ДВС на заправочной станции — это один из минусов», «Зарядку на трассе Р23 109км третью неделю включить не могут», «Буквально 5 минут назад приехал на нуле зарядить авто, все столбы заняты двс» и т. д.





— Я общался с владельцами других электрокаров, и они говорят, что Malanka уже несколько лет обещает проработать вопрос с ГАИ. Но ведь уже сегодня они могли бы поставить знаки, запрещающие парковку, и сделать исключение «Кроме электромобилей» с помощью дополнительной таблички. Проверено — это работает. И второй важный вопрос — наличие станций на трассах. В Минске, например, ставят по шесть быстрых зарядок в одном районе. Зачем? Лучше бы половину из них разместили на трассах или в крупных райцентрах. Например, по моей информации, у Malanka до сих пор нет станций в Борисове и Орше. А это достаточно крупные города, — отметил Дмитрий.

Недавно мужчина решил съездить на своем Chevrolet к родственникам в Оршу. Оказалось, что все зарядки «Яблочков» на трассе М1 не работают с Bolt. Они даже не «видят» американский электрокар. Есть старые столбики фирмы Circontrol, которые стоят на пересечении М1 и М8 и под Бобром, но они выключены. Только благодаря станции фирмы e-power в Орше Дмитрий смог навестить родственников без эвакуатора.





Мы часто общаемся с владельцами электромобилей, в том числе из Tesla-клуба. И самая популярная жалоба, касающаяся зарядок вне Минска, — это дорога до Браславских озер. После Нарочи общественных станций нет. А чтобы от Нарочи доехать до Браслава и обратно, необходим запас хода хотя бы 300—350 км. Не каждый электрокар пробежит столько «между розетками».





Но в целом Дмитрий сумел заменить ДВС-машину электромобилем. Несмотря на определенные недоработки, той сети общественных зарядок, которая сейчас есть в Беларуси, хватает для всех задач владельца Chevrolet Bolt и его семьи. Да, иногда приходится отъехать на километр-полтора от дома или работы в поисках свободной зарядки. Да, приходится ограничиваться торговыми центрами с оптимальным расположением зарядных столбиков. Да, иногда Дмитрий вынужден писать в поддержку Malanka. Но мужчина уверен, что если пересмотреть некоторые свои привычки, то электрокар вполне может быть единственной машиной в белорусской семье. А уж про экономию денег даже говорить не стоит — эксплуатация электромобиля стоит в разы (если не на порядок) дешевле по сравнению с ДВС-моделями.