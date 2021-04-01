«Убеждали, что это не договор займа, а рассрочка на квартиру». Как белорусы, сами того не понимая, «одолжили» застройщику деньги на реконструкцию дома

Источник материала: Onliner В обшарпанной девятиэтажке Бобруйска в стоящем в душной комнате диване утопают пять человек. Когда-то эти люди мечтали обзавестись жильем в бывшей казарме на улице Горелика, которую, казалось, вот-вот должны реконструировать и превратить в новенький ЖК. Застройщик обещал, что уже через полгода покупатели получат ключи от своих однушек, двушек и трешек. Потенциальные собственники наспех оформляли «рассрочку»… Правда, на бумаге она называлась договором займа. Как утверждают бобруйчане, они были уверены, что платят компании деньги в счет будущей квартиры… Время куда-то летело, кто-то уже успел родить двоих детей, кто-то — выйти на пенсию. А дом так и стоял, обнесенный забором. Люди резонно возмутились. Вот только повлиять на застройщика никак не могли: по документам он имел право тратить средства по своему усмотрению. В этой непростой истории о юридических тонкостях и людской наивности попытались разобраться журналисты Onliner.





Необычная рассрочка от застройщика

Почти три года назад Бобруйск накрыло волной рекламы о «Лесном квартале». Новенький ЖК должен был появиться в районе Киселевичи, на месте двух заброшенных военных казарм. Застройщик ООО «Чивонх Инвестмент» выкупил их на аукционе и собирался реконструировать, превратив в жилые четырехэтажки. Описание квартала звучало (да и сейчас звучит ) убедительно: экологически чистый район в окружении леса, хорошо развитая инфраструктура (рядом автобусная остановка, школа, детский сад, супермаркет, кафе, фитнес-клуб), современная придомовая территория с детскими и спортивными площадками… Но самое главное — 1-2-3-комнатные квартиры со свободной планировкой предлагались в рассрочку до пяти лет.





Сергей — один из первых «счастливчиков», соблазнившихся на рекламное объявление, которое было найдено на просторах «Одноклассников». Из-за низкой зарплаты ему нигде не давали кредит, поэтому фраза «рассрочка от застройщика, не требующая справки о доходах» подействовала магически.

— Приехал в офис, показал нужную квартиру — студию на 48 «квадратов». Консультант убеждала меня, что ею интересуется очень много людей, поэтому, если не куплю квартиру сейчас, ее тут же заберут другие. Я ответил, что могу внести примерно половину суммы. Оставшуюся часть мне предложили выплачивать в течение следующих пяти лет. Меня это устроило.





Сергею дали ознакомиться с двумя договорами (эти и другие документы, о которых пойдет речь в материале, есть в распоряжении редакции. — Прим. Onliner). Один из них — договор займа. В нем указано, что мужчина дает компании «Чивонх Инвестмент» в долг некоторую сумму на строительство и реконструкцию дома №380 на улице Горелика. Второй документ — предварительный договор, обязывающий стороны в установленные сроки заключить основной договор купли-продажи квартиры, которая находится в том же доме на улице Горелика и стоимость которой равна размеру займа.

— Я уточнил: правильно ли я понял, что даю компании деньги взаймы, а она на них строит для меня жилье? Консультант ответила утвердительно. Я еще раз посмотрел документы — оба шли под одним и тем же номером. Подумал: наверное, они все-таки связаны между собой. И, не выходя из офиса, все подписал.





Дело было в октябре 2018 года. Представитель компании пообещала, что мужчина заселиться в собственную квартиру в 2019-м, ведь дом готов уже на 61%. Те же сроки можно было увидеть и в предварительном договоре — строительство планировалось закончить не позднее 30 сентября.

— Пришла весна. Никаких новостей нет. Решил съездить в Киселевичи и посмотреть, что происходит… А ничего! Дом как стоял заброшенный, так и стоит… Начал звонить застройщику, в компании меня успокоили: строительство скоро начнется, осталось оформить пару документов. И правда, через какое-то время здание обнесли забором, поставили окна… На этом все. Когда срок, указанный в предварительном договоре, подошел к концу, прислали дополнительное соглашение на его продление. Таких за 2,5 года у меня накопилось несколько.





Если верить актуальному паспорту объекта, ЖК планируют сдать в эксплуатацию в конце апреля. Столь медленные темпы объясняются тем, что из-за бюрократических проволочек разрешение на строительство было получено только в июне 2020-го. Не так давно рабочие закончили утеплять фасад, покрасили его, в данный момент возводят подъезды. Собеседник относится к происходящему скептически: оценить готовность объекта изнутри он не может — в само здание его не пускают. Все внешние изменения, по мнению мужчины, лишь способ пустить пыль в глаза.

— Есть информация, что стройку опять заморозили — на этот раз до июня, — сетует Сергей.











Бобруйчанин был уверен, что срыв сроков сдачи — весомое основание для того, чтобы расторгнуть оба договора по причине невыполнения компанией «Чивонх Инвестмент» своих обязательств. Однако документы оказались никак не связаны между собой.

Как пояснила Onliner юрист, белорус просто дал деньги застройщику в долг, а потом просто договорился купить у него в будущем квартиру. Компания обязалась заключить основной договор купли-продажи в конце 2019 года, а вот передать право собственности на жилое помещение — не позднее 2023-го. Таким образом она оставила себе запас времени на то, чтобы завершить строительство.

«Если мы прямо сейчас все не подпишем, завтра свободных квартир уже не будет»

Отчаявшись, Сергей оставил рядом с домом, который все еще не мог назвать своим, записку с кратким описанием своей ситуации. В конце указал номер телефона для тех, кто оказался в похожих обстоятельствах. Отозвались еще 13 человек. Для большинства из них «Лесной квартал» стал чуть ли не единственной возможностью обзавестись собственным жильем. Татьяна хотела купить себе однушку, а свою крохотную двушку отдать сыну, вернувшемуся домой после развода. Кредит ей не одобрили из-за предпенсионного возраста. Мужу Яны тоже отказали во всех банках из-за того, что «по дурости оформил на себя родительскую четырешку и по бумагам в улучшении жилищных условий не нуждается, хотя сам вместе с женой и детьми мотается по съемным квартирам».





Именно поэтому покупатели если и сомневались, то недолго: казавшаяся недостижимой мечта уже маячила перед носом реальной перспективой, от которой сложно было отказаться. Да и застройщик, по их словам, не давал времени на раздумья.

— Когда мы спросили, можем ли проконсультироваться с юристом, нам в этом отказали, сославшись на то, что документы конфиденциальные. Убеждали, что это не договор займа, а внутренняя рассрочка на квартиру. Что все законно и официально, и все платежи поступают на банковский счет, а не кому-то в карман. Давили на то, что за нами огромная очередь людей, мечтающих о новом жилье. И если мы прямо сейчас все не подпишем, завтра свободных квартир уже не будет, — жалуется Яна.





Бобруйчане оказались в сложном положении: нет ни жилья, ни денег.

— Руководство компании за все время ни разу с нами не связалось, не попыталось встретиться и объяснить, что происходит. Нам не сообщали о готовности документации. Обратных звонков из кол-центра мы ждали по несколько дней, — уверяет Татьяна.

Предварительные договоры некоторые из них смогли расторгнуть, а вот с договором займа так просто не получилось — нет оснований.

По документу застройщик получил средства на реконструкцию дома, при этом он не обязан предоставлять подробный отчет о своих расходах, прокомментировала Onliner юрист. Подтвердить то, что деньги ушли по назначению, просто: разрешения есть, стройка идет. Более того, в некоторых договорах сказано, что «Чивонх Инвестмент» может использовать заем для финансирования собственной деятельности — фактически потратить их на что угодно, ничего при этом не нарушив.





Возвратить деньги компания должна в течение пары месяцев после того, как придет последний платеж. У нескольких человек рассрочка растянута на пять лет, и свои кровные они смогут вернуть не раньше 2023—2025 годов. Если перестанут перечислять деньги или досрочно расторгнут договор в одностороннем порядке — штраф 100 базовых.

— Расторгнуть с нами договор и отдать деньги застройщик отказывается. А мы не можем позволить себе дорогостоящих адвокатов, чтобы с ним судиться, — разводит руками Яна. — От безысходности некоторые просто перестали платить эту «рассрочку».





Обманутые, по их мнению, заимодавцы обращались за помощью и в государственные органы — писали в Администрацию президента, прокуратуру, милицию. Везде разводят руками — застройщик ничего не нарушил. Поэтому людям остается лишь перебирать стопку официальных бумажек и искать в очередной казенной формулировке хоть какой-то намек на то, что все еще можно исправить.









Что говорит застройщик?

Чтобы узнать мнение второй стороны, мы отправили официальный запрос в ООО «Чивонх Инвестмент» с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:

«В процессе реализации проекта „Строительство здания многоквартирного жилого дома по ул. Горелика С. А., 380 в городе Бобруйске с благоустройством прилегающей территории“ по объективным причинам выявилась необходимость улучшить потребительские свойства и характеристики объекта. В связи с необходимостью дополнительного согласования с исполнительным комитетом, получения иных согласований от государственных органов и организаций, необходимостью проведения экспертного сопровождения, проведения дополнительной государственной экспертизы, компания была вынуждена переносить сроки строительства и уведомляла об этом клиентов.





Компания намеревается завершить строительство в установленные нормативные сроки.

Что касается договоров, то несколько наших клиентов на старте проекта получили достаточно выгодные, по сути эксклюзивные условия. Выражались они в низкой цене и предоставлении рассрочки оплаты сроком до пяти лет без проверки кредитоспособности клиента, на условиях гораздо более выгодных, чем банковский кредит. Именно с ними были заключены договоры на финансирование деятельности компании. С изменением проекта условия и цены на квартиры изменились: цена увеличилась на 40—60%, а рассрочка стала предоставляться только после изучения кредитоспособности клиента выборочно. По этим договорам со стороны нашей компании условия не пересматривались. При этом со стороны клиентов были неоднократно допущены нарушения в части своевременности оплаты. С нашей стороны клиентам были предоставлены предложения для мирного урегулирования их нарушений платежной дисциплины. Также было предложено расторжение с возвратом всех предоставленных денежных средств без штрафных санкций либо перезаключение договоров на новых условиях с повышением цены и изменением сроков рассрочки.





На сегодня все желающие могут заключить на свободные квартиры договоры долевого строительства на условиях 100% предоплаты или с предоставлением банковского кредита.

При обращении в нашу компанию по вопросам приобретения квартиры с каждым гражданином вначале проводится устная консультация о порядках и условиях сотрудничества. Каждому предоставляется возможность изучить все условия предлагаемых к заключению договоров путем их прочтения и обсуждения. В случае необходимости всем желающим предоставляется возможность дополнительно изучить договор или проконсультироваться в организациях, оказывающих юридические услуги. Таким образом, все заявления о каком-либо давлении либо заблуждении являются необоснованными и абсолютно беспочвенными.





При поступлении от клиента заявления о расторжении договора оформляется соответствующий акт расторжения. После подписания акта о расторжении осуществляется возврат денежных средств клиенту согласно условиям договора.

ООО „Чивонх Инвестмент“ обладает необходимой финансовой достаточностью, ликвидностью и является платежеспособным, ведет стабильную рентабельную деятельность в области строительства и реализует все намеченные планы.

Все вопросы, возникшие по ходу нашей деятельности, решаются мирным путем. Наша компания не предъявляла никаких штрафных санкций ни одному клиенту за весь период деятельности. Мы дорожим своей репутацией и нашими клиентами, соблюдаем все договорные обязательства, которые, в свою очередь, мы добросовестно намерены исполнять в полном объеме».

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