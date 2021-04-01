Самый дешевый компьютер Apple. Зачем нужен Mac mini?

Источник материала: Onliner Технику Apple в целом сложно назвать бюджетной. Не являются исключением и ее мини-компьютеры. И все же, если вы давно хотите, но стесняетесь приобщиться к «яблочной» экосистеме, именно Mac mini видится наиболее удачной точкой входа — хотя бы потому, что это самый доступный компьютер от Apple. Тем более когда речь заходит о девайсе с без преувеличения фантастическим процессором M1.

Что такое Mac mini

Мы редко пишем о Mac mini, хотя эта линейка существует уже 13 лет. Начиналась она с архитектуры PowerPC, а потом перешла на процессоры Intel. Внешне компьютеры этой серии остаются практически неизменными на протяжении 11 лет, примерно раз в два года Apple лишь обновляет модели чипов, на которых базируются Mac mini.





Революция случилась осенью прошлого года, когда вслед за новыми MacBook линейку Mac mini также перевели на процессоры разработки Apple — M1. При этом дизайн, можно сказать, уже легендарный. Да, ему много лет, но, оказывается, до сих пор придумать что-то столь же простое, стильное и лаконичное не получилось.

Внешне Mac mini — брусок, почти «квадрат». Длина равна ширине — около 20 сантиметров. Толщина — всего 3,6 сантиметра, а вес — 1,2 килограмма, что даже чуть меньше, чем у самого легкого MacBook Air.





Корпус выполнен из серебристого алюминия. Снизу есть пластиковая накладка, слегка поднимающая компьютер над поверхностью, на которой он установлен. При желании ее можно снять. Давным-давно под крышкой можно было обнаружить заменяемый модуль оперативной памяти, но такой возможности нет уже последние почти 10 лет.





На условной передней панели есть лишь крошечный светодиод, сигнализирующий о включении устройства. Все порты расположены на задней панели. Помимо кнопки включения и разъема для адаптера питания, здесь можно найти пару портов Thunderbolt/USB4 с поддержкой скорости передачи данных до 40 Гбит/с, два порта USB-A, а также HDMI 2.0, гигабитный Ethernet и выход для наушников.





Кроме того, Mac mini оснащен беспроводными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Есть аккуратная вентиляционная решетка, а также простенький внешний динамик.

Несмотря на свой уже классический дизайн, Mac mini до сих пор вызывает восхищение тем, что в такой компактный корпус Apple умудрилась спрятать практически полноценный компьютер. Почему «практически»? Пожалуй, единственная серьезная проблема всей этой красоты в том, что Mac mini нельзя усовершенствовать: ни добавить оперативки, ни заменить накопитель на более емкий — ничего нельзя. Так что лучше заранее продумать и выбрать нужную конфигурацию, которой хватит надолго.

Супержелезо

О том, насколько фантастическим оказался дебют Apple на ниве новых процессоров, мы рассказывали в обзоре MacBook Pro с чипом M1. Изначально и обзор Mac mini задумывался для того, чтобы сравнить производительность компьютера с ноутбуком на одном процессоре. Все-таки у mini не столь стесненный корпус, и нет необходимости экономить ресурсы ради увеличения автономности.





Однако первые же синтетические тесты показали, что M1 на MacBook Pro и Mac mini показывает почти идентичные результаты, разница — в пределах погрешности, причем в пользу ноутбука. А вот в играх настольный компьютер проявил себя более заметно по сравнению с лэптопом. Так, в Deus Ex он оказался производительнее более чем на 20%. Возможно, частично это связано с чуть меньшим по сравнению с Retina разрешением у 2K-монитора, к которому был подключен mini. Также не исключено, что графическая подсистема mini работает на более высоких частотах.





Как бы то ни было, даже несмотря на поразительно удачный чип M1, компьютер Mac mini не стоит рассматривать как игровое решение. Это отличный рабочий аппарат с отменным процессором и передовой встроенной графикой, которой, впрочем, все равно не хватит, чтобы вытянуть графику современных игр. Она позволяет комфортно играть в не самые требовательные инди-проекты, но, разумеется, даже M1 не способен заменить хорошую дискретную видеокарту.

Также еще быстрее, чем в случае с MacBook Pro, работает накопитель. Казалось бы, куда уж больше, но встроенный в Mac mini накопитель выдает показатели чтения/записи под 3000 МБ/с!





Что касается объема оперативки и накопителя. На сайте Apple можно выбрать разные конфигурации, но белорусская реальность такова, что на M1 у нас, по сути, доступны варианты Mac mini с 8 или 16 ГБ ОЗУ, а также с твердотельным диском на 256 или 512 ГБ. Как уже говорилось выше, добавлять/изменять все это нельзя, поэтому лучше сразу выбрать ту конфигурацию, которой хватит на несколько лет. С другой стороны, ничто не мешает при необходимости через пару лет продать компьютер, добавить денег и купить новую модель.

Субъективно, компьютерам Apple хватает 8 ГБ оперативной памяти для абсолютного большинства задач. Если, конечно, вы не ищете игровую машину или супервычислительного монстра для каких-то сверхтяжелых задач. Все равно Mac mini в любой доступной конфигурации для этих целей не подходит. На наш взгляд, обладатель этого компьютера вряд ли изыщет возможность загрузить машину таким образом, чтобы ему остро не хватило 8 ГБ оперативки.





С накопителем все одновременно и сложнее, и проще. С одной стороны, получить ультрабыстрые стоковые 512 ГБ — рационально. С другой — придется доплатить почти 700 рублей. Есть вариант взять модель с 256 ГБ, а при необходимости подключить не такой быстрый, но более доступный внешний SSD.

У нас был Mac mini в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 512 ГБ. С нехваткой ОЗУ за время плотного тестирования мы не столкнулись ни разу: ни при обработке пачки фотографий в Lightroom, ни при тестах рендеринга в Blender, ни в играх, ни где бы то ни было еще.





В Mac mini установлен кулер, но даже при самых тяжелых испытаниях его можно услышать, только если прильнуть ухом к корпусу компьютера. Фактически это бесшумный девайс. При этом на теплоотделение жаловаться тоже не приходится: прогреть корпус нам удалось максимум до 34 градусов.

PC-аналог

Ради интереса решили прикинуть, сколько будет стоить сборка схожего компьютера по комплектующим. Конечно, здесь много допущений. Так, PC подразумевает гибкость в апгрейде и относительно размытые границы между офисной и игровой машиной. В условно офисный комп можно добавить дискретную видеокарту и получить игровое устройство, чего не получится провернуть с Mac mini. Кроме того, в комментариях наверняка будет много экспертных рассуждений о якобы невозможности сравнения процессоров архитектуры ARM и x86. Не найти идентичных корпусов, системы охлаждения и так далее. И все же со всеми этими допущениями можно попробовать собрать PC, сравнимый по производительности и возможностям с новым Mac mini.



Mac mini и PC

Еще недавно смысла в таком сравнении не было совсем из-за использования Apple процессоров Intel. Однако выход M1 многое изменил. «Яблочный» процессор заставил волноваться и Intel, и AMD, а его производительность сопоставима с одними из самых мощных x86-чипов.

Процессор . Очень сложно говорить об аналоге M1 среди PC-процессоров, но сделаем это хотя бы гипотетически. Чип от Apple часто сравнивают с созданным специально для iMac процессором Core i9-10910. Отдельно в продаже этот чип, естественно, не найти. Однако можно ориентироваться на его брата-близнеца — Core i9-10900. По производительности M1 превосходит его в одноядерных задачах и в схожих пропорциях отстает в многоядерных. При этом встроенная графика у Apple — на недосягаемой высоте.

В любом случае, как M1 ни крути, этот чип является серьезным соперником для топовых десктопных процессоров Intel и AMD. Пусть в качестве гипотетического аналога выступает все тот же Core i9-10900. Боксовая версия стоит в среднем около 1300 рублей.

Материнская плата. Мощному процессору и материнская плата нужна хорошая. Выбираем модель с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, раз уж все это добро встроено в Mac mini. Формфактор — Mini-ITX. Такие платы годятся для создания компактных компьютеров. Если отбросить самые дорогие и самые бюджетные модели, то в среднем за материнскую плату нужно выложить 350—400 рублей.

Оперативная память . Здесь с аналогами тоже непросто. В Mac mini оперативка является частью M1, то есть фактически запаяна в плату. Задержки при обращении к памяти минимальны, ОЗУ очень быстрое. Что ж, будем ориентироваться на объем, высокую частоту и низкие тайминги. Можно найти неплохие варианты по цене около 250 рублей.

Накопитель . Сюда более-менее вписывается про-версия «народного» SSD от Samsung — 980 Pro по цене в районе 400 рублей.

Корпус и блок питания . Как ни старайся, но собрать PC, сравнимый с Mac mini не только возможностями, но и габаритами, крайне сложно. Даже самый компактный корпус под платы Mini-ITX будет больше «яблочного» компьютера. Из приличного, симпатичного и качественного возьмем модель корпуса Fractal Design Node 202 за 250 рублей.

К нему стоит крайне тщательно подбирать блок питания. В отзывах пишут, что если совсем чуть-чуть поработать напильником, то сгодится тихий (как раз такой и нужен) be quiet! SFX L Power . Нам будет достаточно модели на 500 Вт за 310 рублей.











Итого. Таким образом, за сборку PC придется выложить около 2900 рублей. Это немного дешевле, чем Mac mini, однако последний будет компактнее и производительнее как минимум в графической подсистеме. В свою очередь, PC можно апгрейдить, а при необходимости — подобрать видеокарту даже для этого корпуса.





Mac mini — отличный вариант для тех, кто только собирается открыть для себя «яблочный» мир компьютеров. С другой стороны, по цене модификации с накопителем на 512 ГБ можно уже присмотреться к MacBook Air на все том же M1. В ноутбуке, правда, будет вдвое меньший накопитель, зато есть дисплей, клавиатура и тачпад.

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