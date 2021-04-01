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Власти выдали слив разговоров пресс-секретаря президента РБ за спецоперацию

01.04.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Режиму Лукашенко потребовалось несколько месяцев на разработку легенды, объясняющей слив в интернет разговоров пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт с Дмитрием Басковым и помощником президента Николаем Латышенком.

Как заявил в эфире белорусского зомбоящика аноним из, судя по всему, КГБ, эти разговоры являются постановочными и были частью игры по выявлению предателя.

"В данном случае для выявления предателя был подготовлен целый массив дезинформационных материал, который бы гарантированно заинтересовал его зарубежных хозяев. В итоге на наживку купились все, а наиболее заинтересованная сторона даже оплатила ее. Установлено, что с учетом жесткого контрразведывательного режима и невозможности выезда за рубеж предатель вышел на Степана Путило, за которым стоят иностранные спецлужбы", - утверждает аноним.

По его словам, за возможность получить добытую им информацию боролись Степан Путило и Игорь Макар.

Утверждается, что слив организовал 37-летний подполковник КГБ Беларуси Алексей Хралович. Помимо него, задержаны еще несколько человек, в отношении которых возбуждены дела по преступлениям, связанным с изменой и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил, что еще осенью 2020 года было известно о попытках некоего сотрудника выйти на связь с иностранными спецслужбами, что была разработана спецоперация, о которой лично знал Лукашенко.

"Лукашенко с самого начала был посвящен во все детали проводимой контрразведывательной операции, принимал участие в разработке оперативного замысла, с ним согласовывались основные решения", - заявил Тертель в эфире.

Вполне возможно, что утечку разговоров в сеть и организовал подполковник КГБ Беларуси Алексей Хралович (либо его подставили вышестоящие чины). Но вот заявления о существовании спецоперации и постановочном характере слитых разговоров вызывают ироничную усмешку. Не прокатило …

 
 
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