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Ольга Золотарь с "Володарки": Несмотря на высокие стены и решетку, я чувствую себя свободной

01.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

38-летнюю маму пятерых детей Ольгу Золотарь из Жданович задержали сотрудники ГУБОПиКа 18 марта. Дома провели обыск, после которого забрали и саму Ольгу. В тот же вечер около 23:00 задержали ее мужа Сергея Ганкевича, когда его вызвали в милицию на «допрос». На следующий день в рамках уголовного дела Ольгу поместили в СИЗО-1, а Сергея арестовали по ст. 24.23 КоАП на 10 суток якобы за вывешенный флаг на окне.

Ольга Золотарь с "Володарки": Несмотря на высокие стены и решетку, я чувствую себя свободной
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Пресс-служба УВД Миноблисполкома сообщила, что женщину задержали «за активную протестную деятельность». 29 марта Ольге предъявили обвинение — "создание экстремистского формирования либо руководства таким формированием или входящим в него структурным подразделением" (статья 361-1 УК). Эта статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до семи лет. 31 марта суд Партизанского района отклонил жалобу адвоката Ольги на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Она остается в минском СИЗО №1 на Володарского. Ольга не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием, пишет лишенная аккредитации spring96.org. Женщина не теряет оптимизма, пишет своим детям и маме большие письма на белорусском языке, в которых рассказывает о быте в камере, о своих планах на Пасху и делится своим портретом из тюрьмы авторства политзаключенной студентки Каси Будько. "Весна" публикует выдержки из писем Ольги Золотарь. 

Напоминаем хронологию преследования семьи Ганкевича и Золотарь:
18 марта утром в доме семьи Сергея Ганкевича и Ольги Золотарь около десяти сотрудников ГУБОПиКа провели обыск.
Ольгу Золотарь задержали. В доме осталась одна 10-летняя дочь.
Сергей Ганкевич приехал домой около 14:30, но на него составили протокол, что он в 13:50 вывесил в окне бело-красно-белый флаг, чем провел пикетирование.
В 23 часа Ганкевича вызвали на допрос в РУВД и там задержали.
19 марта Сергея арестовали по ст. 24.23 КоАП в суде Минского района на 10 суток.
19 марта Ольгу поместили в СИЗО-1 на Володарского в рамках уголовного дела.
21 марта милиция сообщила, что женщину задержали» за активную протестную деятельность", но статью, в рамках которой задержали Ольгу, так и не назвали.
22 марта стало известно, что Ольга Золотарь является подозреваемой по ст. 361 Уголовного кодекса.
28 марта с "суток" вышел Сергей Ганкевич.
29 марта Ольге предъявили обвинение — "создание экстремистского формирования либо руководства таким формированием или входящим в него структурным подразделением" (статья 361-1 УК).
31 марта суд Партизанского района отклонил жалобу адвоката Ольги на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Она оставляют в СИЗО №1.

Ольга Золотарь нумерует свои письма и подписывает, на сколько листов ее письмо. Мама и дети Ольги получили от нее несколько писем. Она рассказывает, что сидит в камере с пятью женщинами.

"Адвокат — очень дорогой психотерапевт”


"Но все может измениться в любой момент. Здесь нужно осознавать, что нет ничего постоянного, что могут перевести или тебя, или кого-то из девушек”, — уточняет Ольга.

В письмах женщина описывает свой быт с сокамерницами:

"Нам целыми днями с 6:00 до 22:00 крутят "Русское радио" по динамику с улицы. Случается, крутят и хорошие песни, под которые можно потанцевать.

Сегодня [24 марта] мы наводили порядок, все помыли чистенько, чай заварили и пьем с печеньками и сушками.

Утром приходил адвокат. Как шутят девочки, адвокат — очень дорогой психотерапевт".

Пригласила священника в СИЗО


Через четыре дня Ольга рассказала, что в камере женщины праздновали Вербное воскресенье:

"Сегодня [28 марта] мы праздновали Вербное воскресенье. Накрыли сладкий стол, прочитали молитву. Орешки [сладости из передач знакомых Ольги] вызвали фурор!”

Ольга рассказала, что написала заявление по приглашению священника в СИЗО. Действительно, такое право есть у обвиняемых. 

"Мне очень трудно от мысли, что я не буду с вами [с семьей] праздновать Пасху, не буду печь куличи, мы не пойдем вместе к костёлу. Я написала заявление, чтобы пригласили священника для проведения богослужения. Я очень надеюсь, что мою просьбу удовлетворят, учитывая, что здесь есть комната священника и Красный костёл рядом".

Ольга — о первых телеграмах: “Огромная энергия поддержки в нескольких словах!”

В первых письмах рассказала Ольга и о первых известиях с воли:

"Я получила две телеграмы: одну от лицеистов, а вторую – от кого-то близкого. К сожалению, отправители мне неизвестны. Нужно подписывать в тексте телеграмы. Они были мне переданы через три дня после отправления. И их можно отправлять с городского телефона, не выходя из дома (я только номер телефона не помню). Телеграмы меня очень порадовали. Это были первые весточки с воли, огромная энергия поддержки в нескольких словах!” 

"Я получаю уникальный опыт, встречаю выдающихся людей”


При всей сложности ситуации Ольга остается мужественной и не теряет оптимизм:

"Я верю, что все будет хорошо и в нашей семье, и в нашей стране. Я получаю уникальный опыт, встречаю выдающихся людей. Поскольку рассказывать о своих сокамерниках нельзя, я только напишу, что одна женщина показала упражнение, как сделать красивыми попку и руки. На прогулке после 15-минутной пробежки и разминки мы с Касей делаем этот комплекс. Физические упражнения помогают справляться с мыслями. Дворы для прогулок вам бы не понравились – это небольшие площадки прямоугольной или квадратной формы с высокими грубыми, шершевыми, бетонными, влажными стенами, а сверху – решетка или сетка. Даже в таких условиях радостно выйти на свежий воздух, в идеале – поймать солнышко или мелкий дождик”.

"Адвокат говорит, что много людей вас поддерживает и помогает" 



Письмо Ольги Золотарь

"Во мне много любви, которая расходится от меня волнами” 


"Я поймала сегодня странное ощущение: несмотря на высокие стены и решетку, я чувствую себя свободной. У меня чистая совесть, я делала и делаю добрые дела, у меня есть вы, мои прекрасные дети, у меня самый лучший муж и заботливая мама, десятки людей, которые молятся за меня и поддерживают. Я чувствую безмерную признательность к Богу и к людям, во мне много любви, которая расходится от меня волнами. Я не испытываю злобы к тем людям, которые совершили преступление против меня и моей семьи, мне их жаль. Меня поразили слова Виктора Мартиновича, которые я прочитала в газете ”Новы Час“: ”Свобода – это право не делать другому плохо тогда, когда ты ему сочувствуешь". Я молюсь, чтобы Бог открыл сердца и глаза тех людей, чтобы они осознали свои преступления и повернулись”. 


Письмо Ольги Золотарь

"Кася говорит: "Мы же в тюрьме!”


Ольга прислала свой портрет, который нарисовала Кася:

"Мой портрет нарисовала моя сокамерница, юная, светлая Кася, которая не перестает меня удивлять своими взглядами и размышлениями. На портрете я очень серьезная, потому что Кася говорит: "Мы же в тюрьме!” 


Портрет Ольги Золотарь авторства политзаключенной Каси Будько
 
 
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38-летнюю маму пятерых детей Ольгу Золотарь из Жданович задержали сотрудники ГУБОПиКа 18 марта. Дома провели обыск, после которого забрали и саму Ольгу. В тот же...
 
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