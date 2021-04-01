СК отказался проводить проверку в отношении пропагандиста Григория Азаренка





Григорий Азаренок в суде над Ольгой Калацкой. Фото: АВ / Белсат





Напомним, 13 января на телеканале СТВ вышла программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики», в которой он обвинил политзаключенную, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву в том, что 15 ноября 2020 года она через стрим якобы руководила протестами в Минске. Азаренок заявил, что журналистка в прямом эфире координировала «массовые беспорядки» (именно так госпропаганда квалифицирует мирную акцию протеста на площади Перемен) и личным примером «вдохновляла мятежников». Пропагандист назвал Екатерину «чистой уголовницей», «иностранным агентом», с которыми во время войны «разбирался СМЕРШ». В том числе в сюжете СТВ использовались скриншоты частной переписки Игоря Ильяша – мужа Екатерины – с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко.





15 января Игорь Ильяш направил в милицию и прокуратуру заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело против Азаренка по ст. 203 УК («Нарушение тайны переписки»). Также он требовал выяснить, как Азаренок получил скриншоты личной переписки. От милиции никакого ответа не пришло, а прокуратура Заводского района направила Ильяшу письмо, где сообщалось, что в возбуждении уголовного дела против Азаренка было отказано, так как заявление якобы «основано на предположениях».





После этого Игорь Ильяш направил аналогичное заявление в Управление Следственного комитета по Минску. Дополнительно он обратил внимание, что во время суда над Екатериной Андреевой выяснилось: в материалах дела находятся фрагменты той самой переписки с Томиленко, полученной силовиками в результате исследования арестованной техники. По словам Ильяша, из этого следует, что скриншоты переписки попали к Азаренку в результате нарушения тайны предварительного следствия (ст . 407 УК).





УСК перенаправил заявление Ильяша во Фрунзенский РОСК. А начальник Фрунзенского РОСК Денис Шаман прислал журналисту ответ, в котором отмечается, что «в настоящее время каких-либо оснований для проведения проверки по вашему обращению нет».









Комментируя ситуацию, Игорь Ильяш заявил, что ответ РОСК лишен логики.





«Мне сообщили, что согласно закону материалы предварительного следствия могут быть оглашены только с разрешения следователя. Но пока оснований для проверки моего заявления нет. Очевидно, что между двумя этими тезисами была пропущено какое-то объяснение, которое придало бы всему ответу РАСК хоть какой-то смысл. Ну, например: раз ашение возможно с разрешения следователя и он такое разрешение дал, поэтому… Но такого обоснования в ответе я не нашел. А сам факт публикации моей частной переписки в программе Азаренка РОСК просто игнорирует, будто бы я об этом в своем обращении совершенно не писал», – констатирует журналист.



