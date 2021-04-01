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Минское "Динамо" примет участие в следующем сезоне КХЛ

01.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 марта состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги, который постановил, что в сезоне-2021/2022 в лиге примут участие 24 клуба.




Среди них и минское "Динамо".

Состав участников сезона-2021/22:

1. "Авангард" (Омск);

2. "Автомобилист" (Екатеринбург);

3. "Адмирал" (Владивосток);

4. "Ак Барс" (Казань);

5. "Амур" (Хабаровск);

6. "Барыс" (Нур-Султан);

7. "Витязь" (Московская область);

8. "Динамо" (Минск);

9. "Динамо" (Москва);

10. "Динамо" (Рига);

11. "Йокерит" (Хельсинки);

12. "Куньлунь Ред Стар" (Пекин);

13. "Локомотив" (Ярославль);

14. "Металлург" (Магнитогорск);

15. "Нефтехимик" (Нижнекамск);

16. "Салават Юлаев" (Уфа);

17. "Северсталь" (Череповец);

18. "Сибирь" (Новосибирская область);

19. СКА (Санкт-Петербург);

20. "Спартак" (Москва);

21. "Торпедо" (Нижегородская область);

22. "Трактор" (Челябинск);

23. ХК "Сочи" (Сочи);

24. ЦСКА (Москва).

"Адмирал" сыграет при условии погашения долгов за сезон-2017/18.
 
Теги: Минск
 
 
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31 марта состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги, который постановил, что в сезоне-2021/2022 в лиге примут участие 24 клуба.
 
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