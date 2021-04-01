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Минское "Динамо" примет участие в следующем сезоне КХЛ
Источник материала: Партизан
31 марта состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги, который постановил, что в сезоне-2021/2022 в лиге примут участие 24 клуба.
Среди них и минское "Динамо".
Состав участников сезона-2021/22:
1. "Авангард" (Омск);
2. "Автомобилист" (Екатеринбург);
3. "Адмирал" (Владивосток);
4. "Ак Барс" (Казань);
5. "Амур" (Хабаровск);
6. "Барыс" (Нур-Султан);
7. "Витязь" (Московская область);
8. "Динамо" (Минск);
9. "Динамо" (Москва);
10. "Динамо" (Рига);
11. "Йокерит" (Хельсинки);
12. "Куньлунь Ред Стар" (Пекин);
13. "Локомотив" (Ярославль);
14. "Металлург" (Магнитогорск);
15. "Нефтехимик" (Нижнекамск);
16. "Салават Юлаев" (Уфа);
17. "Северсталь" (Череповец);
18. "Сибирь" (Новосибирская область);
19. СКА (Санкт-Петербург);
20. "Спартак" (Москва);
21. "Торпедо" (Нижегородская область);
22. "Трактор" (Челябинск);
23. ХК "Сочи" (Сочи);
24. ЦСКА (Москва).
"Адмирал" сыграет при условии погашения долгов за сезон-2017/18.
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31 марта состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги, который постановил, что в сезоне-2021/2022 в лиге примут участие 24 клуба.
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