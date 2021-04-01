Бельгийцы уничтожили нашу сборную. А как раньше белорусы играли против грандо?

Источник материала: Tut.by

«Чего вы хотите от матча с топ-сборной? Это наш обычный уровень», — приблизительно так выглядели самые популярные комментарии под новостью о поражении белорусов от команды Бельгии со счетом 0:8. Действительно, в играх с такими командами сложно рассчитывать на три очка. Но всегда ли столь безнадежно сборная выглядела в матчах с топами? SPORT.TUT.BY решил вспомнить все матчи Беларуси с командами подобного калибра.



Фото: Reuters

Мы учтем только игры отборочных турниров: в товарищеских матчах и белорусы, и соперники часто выставляли экспериментальные составы. Хотя в списке «товарняков» есть и приятные воспоминания. Например, 2:2 с Германией и 0:0 с Аргентиной.

Отборочный турнир к Евро-1996

Беларусь — Нидерланды — 1:0

Состав: Шанталосов, Гуренко, Довнар (Кашенцев, 87), Родненок, Тайков, Зыгмантович (к), Герасимец, Журавель, Мир. Ромащенко (Антонович, 55), Юсипец, Качуро.

Нидерланды — Беларусь — 1:0

Состав: Сацункевич, Гуренко, Довнар, Родненок, Тайков, Зыгмантович (к), Герасимец, Журавель (Вехтев, 89), Мир. Ромащенко (Вергейчик, 86), Юсипец (Кашенцев, 69), Качуро.

Уже первое противостояние с топ-сборной завершилось для белорусов сенсационной победой, которая до сих пор считается одним из самых значимых успехов в истории команды. Мало кто помнит, но достойно наша сборная смотрелась и в ответном матче, пропустив лишь на 84-й минуте. Кстати, во второй игре на замену выходил нынешний заместитель председателя Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик.

В том отборе белорусы играли и с очень крепкой в середине 90-х сборной Чехии. Очков в тех противостояниях добыть не удалось, но и разгромов не было — 2:4, 0:2.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2000

Италия — Беларусь — 1:1

Состав: Тумилович, Яхимович, Лаврик, Лухвич, Островский, Гуренко (к), Орловский, Макс. Ромащенко, Белькевич, В. Маковский, Баранов.

Беларусь — Италия — 0:0

Состав: Шанталосов, Яхимович, Тарловский, Лухвич, Островский, Гуренко (к), Баранов, Орловский, Чайка, Макс. Ромащенко (В.Маковский, 46), Герасимец (Кульчий, 79).

В отборе к ЧМ-1998 у белорусов в группе были крепкие соперники, но обошлось без топов, а вот в следующей квалификации жребий отправил нашу сборную в одну группу с Италией. То был один сильнейших составов в истории «Скуадры Адзурры». Дино Дзофф мог рассчитывать на Буффона, Каннаваро, Тотти, Индзаги, Дель Пьеро, Баджо, Несту, Конте, Мальдини и еще с десяток звезд топ-величины.

Итальянцы тогда уверенно заняли первое место, но белорусов так ни разу и не обыграли. Причем в домашнем матче им пришлось отыгрываться после гола Валентина Белькевича.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2004

Нидерланды — Беларусь — 3:0

Состав: Шанталосов (Хомутовский, 89), Кульчий, Островский, Лухвич, Штанюк, Гуренко (к), Хацкевич (Ковба, 82), Макс. Ромащенко, Омельянчук (Шунейко, 76), А. Глеб, Кутузов.

Беларусь — Нидерланды — 0:2

Состав: Тумилович, Кульчий, Островский, Омельянчук, Лаврик, Гуренко (к), Хацкевич, Белькевич, Шунейко, А. Глеб (Макс.Ромащенко, 80), Кутузов (Ковба, 88).

Под руководством Эдуарда Малофеева белорусы чуть не попали на чемпионат мира-2002, а перед следующим отбором обыгрывали в товарищеских матчах Венгрию, Россию, Украину и Латвию. Жребий нашу сборную не пощадил, отправив в группу с Нидерландами и Чехией, но даже такой расклад настраивал на оптимизм.

Увы, тот отборочный цикл стал в итоге одним из самых больших разочарований. Возможно, лучший состав в истории сборной набрал в квалификации лишь три очка и занял последнее место в группе.

Отборочный турнир к чемпионату мира-2006

Италия — Беларусь — 4:3

Состав: Хомутовский, Кульчий (Ковель, 84), Яскович, Тарловский, Штанюк, Гуренко (к), Лаврик (Ковба, 76), Белькевич, Макс. Ромащенко, Корытько (Булыга, 36), Кутузов.

Беларусь — Италия — 1:4

Состав: Жевнов, Кульчий (Корытько, 79), Яскович (Тарловский, 32), Омельянчук, Штанюк (к), Лаврик, Ковба, Белькевич, Булыга, А. Глеб, Кутузов (В.Глеб, 75).

В квалификации к ЧМ-2006 белорусы попали в одну группу с будущими чемпионами мира — итальянцами. При Анатолии Байдачном наша сборная показывала чуть ли не самый яркий футбол в ее истории и эти игры были наглядным тому подтверждением. Да, в ворота команды влетело за два матча восемь голов, но и Джанлуиджи Буффон четырежды доставал мяч после ударов белорусов. Голы Максима Ромащенко в первой встрече были особенно хороши.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2008

Нидерланды — Беларусь — 3:0

Состав: Хомутовский, Юревич, Корытько (Страханович, 46), Омельянчук, Штанюк (к), Калачев (Ланько, 73), Ковба, Ленцевич, Макс. Ромащенко (Концевой, 69), А. Глеб, Корниленко.

Беларусь — Нидерланды — 2:1

Состав: Жевнов, Кульчий, Филипенко, Омельянчук (Стасевич, 92+), Корытько, Булыга (Корниленко, 86), Макс. Ромащенко, А. Глеб (к) (Кашевский, 46), Сквернюк, Кутузов, Киренкин.

В третий (и не последний раз) нидерландцы попали в группу с белорусами в отборе к чемпионату Европы-2008. И если первый матч завершился крупным поражением, то в ответной игре команда под руководством Бернда Штанге одержала свою вторую победу над «оранжевыми».

Отборочный турнир к чемпионату мира-2010

Беларусь — Англия — 1:3

Состав: Жевнов, Кульчий (к), Филипенко, Омельянчук, Молош, Булыга, Ситко, Кутузов (Страханович, 77), Путило (Родионов, 67), Стасевич (В. Глеб, 90), Верховцов.

Англия — Беларусь — 3:0

Состав: Жевнов, Кульчий (к), Калачев, Юревич, Омельянчук, Корниленко (Ковель, 76), Кутузов (Родионов, 46), Бордачёв (Кашевский, 84), Шитов, Сосновский, Верховцов.

Осень 2008 года стала одной из самых ярких в истории белорусского футбола. БАТЭ тогда впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, привезя в Минск «Реал», «Ювентус» и «Зенит». Между этими встречами в Беларусь пожаловала сборная Англии с Руни, Бекхэмом, Лэмпардом и Джеррардом.

Наша сборная смотрелась достойно, но ни одного очка в игре с англичанами так и не набрала.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2012

Франция — Беларусь — 0:1

Состав: Жевнов (к), Кульчий, Мартынович, Юревич, Тигорев, Омельянчук, В. Глеб, А. Глеб (Путило, 89), Родионов (Корниленко, 85), Кутузов (Кисляк, 75), Шитов.

Беларусь — Франция — 1:1

Состав: Веремко, Мартынович, Калачев (В.Глеб, 90), Трубило, Тигорев, Омельянчук (к), Воронков, Путило (Кисляк, 86), Бордачев, Верховцов, Шитов.

Квалификация к Евро-2012 стала одной из самых успешных для сборной Беларуси. В четырех стартовых матчах подопечные Бернда Штанге не пропустили ни одного гола и реально претендовали на второе место, но в решающих играх белорусы уступили боснийцам, что не позволило подняться выше четвертого места.

Самыми запоминающимися же стали матчи против сборной Франции — победа в гостях и ничья дома.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2014

Франция — Беларусь — 3:1

Состав: Веремко (к), Мартынович, Радьков, Брессан (Кульчий, 46), Кисляк, Путило, Поляков, Верховцов (Баланович, 69), Бордачев, Родионов (Корниленко, 62), Драгун.

Беларусь — Франция — 2:4

Состав: Веремко (к), Драгун (Олехнович, 71), Мартынович, А. Глеб, Путило, Баланович, Тигорев (Брессан, 83), Верховцов (Родионов, 77), Бордачев, Филипенко, Калачев.

Беларусь — Испания — 0:4

Состав: Веремко (к), Драгун (Чухлей, 80), Мартынович, Шитов, Пласконный, А. Володько (Кисляк, 46), А. Глеб, Тигорев, Бордачев, Родионов (Брессан, 65), Филипенко.

Испания — Беларусь — 2:1

Состав: Гутор, Драгун, Мартынович (Кисляк, 80), Путило (Корниленко, 76), Баланович, Тигорев, Верховцов, Бордачев, Родионов (Кривец, 55), Филипенко, Калачев (к).

Перспективы выхода на чемпионат мира развеялись для белорусов еще во время жеребьевки. Сборная получила в соперники Францию и Испанию, что не позволяло подняться выше третьего места. Топам Беларусь проиграла все четыре матча. Впрочем, в тот год нашей команде вообще не удалось опередить в группе ни одного соперника.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2016

Испания — Беларусь — 3:0

Состав: Жевнов, Драгун, Мартынович (Бордачев, 31), Корниленко (Сигневич, 68), Кривец (Кисляк, 80), Матвейчик, Баланович, Нехайчик, Политевич, Янушкевич, Калачев (к).

Беларусь — Испания — 0:1

Состав: Горбунов, Мартынович (к), Шитов, Корниленко, А. Глеб (Путило, 89), М. Володько (Стасевич, 81), Кисляк (Драгун, 78), Нехайчик, Маевский, Бордачев, Филипенко.

Отборочный цикл белорусы начинали под руководством Георгия Кондратьева, в гостевом матче с испанцами командой руководил Андрей Зыгмантович, а в домашней встрече рулевым был уже Александр Хацкевич. На играх с «Красной фурией» эти изменения особо не сказались. Оба раза сборная выглядела неплохо, но так и не смогла забить ни одного гола.

Отборочный турнир к чемпионату мира-2018

Беларусь — Франция — 0:0

Состав: Горбунов, Поляков, Политевич, Корзун, Стасевич (Кривец, 69), Гордейчук (М. Володько, 85), Сиваков, Маевский, Бордачев, Сигневич (Корниленко, 81), Калачев (к).

Франция — Беларусь — 2:1

Состав: Черник, Матвейчик, Янушкевич (Сачивко, 46), Политевич, М. Володько, Драгун, Корзун (Быков, 79), Ковалев (Скавыш, 65), Карницкий, Стасевич (к), Сарока.

Нидерланды — Беларусь — 4:1

Состав: Горбунов, Д. Поляков, Бордачев, Сиваков, Политевич, Корзун, Маевский (А. Глеб, 46), Гордейчук (М. Володько, 74), Риос, Кривец (Кисляк, 68), Корниленко (к).

Беларусь — Нидерланды — 1:3

Состав: Черник, Володько, Янушкевич, Политевич, Стасевич, Драгун, Баланович (Бурко, 76), Карницкий, Маевский, Риос, Сигневич (Сарока, 87).

Квалификация к российскому чемпионату мира стала для белорусов первой под новым брендом «Белыя крылы». Старт получился впечатляющим (домашняя ничья с Францией), но дальше команда напоминала типичную сборную Беларуси последних лет. Итогом стало последнее место в группе (ниже Люксембурга). Не удалось навязать борьбу и любимому сопернику среди топ-сборных — команде Нидерландов.

Отборочный турнир к чемпионату Европы-2020

Нидерланды — Беларусь — 4:0

Состав: Горбунов, Поляков, Сиваков, Мартынович (к), Шитов, Драгун (Лаптев, 86), Маевский, Стасевич, Путило, Ковалев (Савицкий, 79), Сигневич (Сарока, 63).

Беларусь — Нидерланды — 1:2

Состав: Гутор, Веретило, Мартынович (к), Наумов, Поляков, Драгун, Яблонский, Ковалев (Скавыш, 60), Бахар (Эбонг, 70), Стасевич, Лаптев (Шевченко, 83).

Беларусь — Германия — 0:2

Состав: Гутор, Шитов, Наумов, Мартынович (к), Поляков, Маевский, Драгун, Ковалев (Гордейчук, 69), Громыко (Корзун, 57), М. Володько, Лаптев (Скавыш, 63).

Германия — Беларусь — 4:0

Состав: Гутор, Матвейчик, Мартынович (к), Наумов, Поляков, Маевский, Стасевич, Нехайчик (Бессметрный, 84), Драгун, Ковалев (Скавыш, 78), Лаптев (Лисакович, 67).

Предыдущий отборочный цикл наглядно показал, сколь большой стала разница между сборной Беларуси и топ-командами. В четырех играх в актив себе белорусы могут занести разве что второй тайм с нидерландцами. В остальное время превосходство соперника было подавляющим. Местами доходило до откровенно издевательских моментов, как в этом эпизоде с немецким вратарем Мануэлем Нойером.

Разница в классе между Беларусью и лидерами европейского футбола увеличивалась год от года, и уже невозможно представить какую-то конкурентную борьбу с матчах грандами. При тенденции последних лет 0:8 от Бельгии были лишь вопросом времени. И, вероятно, такие результаты не станут частным случаем.