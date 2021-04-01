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Вот это поворот: Бородина приворожила экс-бойфренда Бузовой
01.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина удивила поклонников: подруга Ольги Бузовой приворожила ее экс-бойфренда Давида Манукяна.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Бородина стала участницей нового выпуска YouTube-шоу Comment Out, где сразилась с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой. Чтобы заработать дополнительные баллы, ведущая согласилась выполнить наказание соперницы. Им оказался приворот к блогеру Даве, сделанный настоящей гадалкой.
Бородина решила идти до конца и приворожила экс-бойфренда Бузовой, шокировав всех присутствующих зрителей.
Для претворения в жизнь в студии появилась колдунья из "Битвы экстрасенсов", которая зачитала устрашающие слова любовного приворота, потрогала голову ведущей и вскрикнула в конце ритуала.
Хочется верить, что Бузова не обидится на поступок своей подруги, ведь недавно звезду
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Неожиданная ситуация произошла во время съемок передачи Comment Out и шокировала всех поклонников "поющей ведущей".
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