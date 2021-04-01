Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В ГАИ пояснили, как работает градация опьянения водителей в новом КоАП

В новом КоАП, вступившем в действие с 1 марта 2021 года, законодатель разделил на 4 части статью 18.15, пояснил гость Sputnik. Так, в первой части этой статьи речь идет о степени алкогольного опьянения до 0,8 промилле ― в таком случае к водителю применяется адмнистративная ответственность в виде штрафа в 100 базовых величин (2900 рублей) с лишением прав на 3 года, пояснил представитель ГАИ.

"Самое интересное начинается дальше. Часть вторая ― уже свыше 0,8 промилле. Уже идет ответственность в размере 200 базовых величин (5800 рублей) с лишением прав на 5 лет. Это уже достаточно тяжелая степень опьянения. Понимаете, чувство какой-то справедливости, когда человек едет, адекватно оценивая, что нарушил закон, но ответственность одинаковая к человеку, который вообще невменяемый и из-за руля просто вываливается, когда инспектор останавливает", ― рассказал Луцевич.

Посыл законодательных нововведений таков, чтобы было чувство справедливости по отношению к применяемому наказанию, поскольку 0,8 промилле ― это уже достаточно серьезная степень опьянения, отметил представитель Госавтоинспекции.

В части 3 статьи 18.15 КоАП речь идет о передаче управления лицу, которое находится в состоянии алкогольного опьянения , здесь ответственность осталась такой же, как и в прежнем кодексе ― от 50 до 100 базовых с лишением прав на 3 года, рассказал Луцевич.

"И часть 4 статьи 18.15 КоАП ― это употребление спиртных напитков после совершения ДТП или подачи жеста обс остановке инспектором дорожно-патрульной службы. Там также штраф 200 базовых величин (5800 рублей) с лишением прав на 5 лет", ― рассказал собеседник.

Кроме того, еще в предыдущем Кодексе об адмнистративных правонарушениях была устранена лазейка для человека , который совершил ДТП и якобы употреблял спиртное уже после аварии, привел пример представитель ГАИ.

"Приезжает домой, через час приезжает наряд, а он дома пьяный и говорит: "Я был трезвый, употребил после ДТП. Поэтому сравняли ответственность и на сегодняшний день ― был нетрезвый или употребил после ДТП ― разницы принципиальной нет", ― пояснил Луцевич.

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