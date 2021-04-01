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Подальше от Сассексов: почему соседи Меган и Гарри съезжают из своих домов

01.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Соседи принца Гарри и его жены Меган Маркл начали массово сбегать из Монтесито: богатые и знаменитые калифорнийцы так и не смогли смириться с близостью пары.

После отречения от короны и переезда в США Сассексы обосновались в Санта-Барбаре, где проживает множество знаменитостей. Уже тогда жители тихого городка начали переживать из-за присутствия герцогов, которые привезли с собой "багаж", состоящий не только из чемоданов, но и вездесущих папарацци.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Как сообщило издание TMZ, терпение соседей Маркл и принца Гарри окончательно подошло к концу после резонансного интервью у Опры Уинфри: голливудские знаменитости начали покидать свои дома и уезжать из Монтесито.

Массовый побег объясняется и тем, что все больше зевак и поклонников королевства появляется в городке и пристают к местным с вопросами о Сассексах. И если раньше звезды уровня Элен ДеДженерес были спокойны за свою безопасность, то теперь все изменилось. А актер Роб Лоу и вовсе обиделся на Меган и Гарри за то, что "высокосветски" город "превратился в нечто" после переселения Сассексов. Вот почему он выставил на продажу свой особняк.

Суматоху можно связать и с желанием Маркл провести особенные роды, что привлечет еще больше внимания СМИ.

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Судя по всему, мятежные герцоги стали настоящей головной болью для калифорнийских знаменитостей и разрушили атмосферу "высокосветского городка".
 
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