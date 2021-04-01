Утраты марта: кто ушел из жизни в марте 2021 – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Март унес жизни многих известных и талантливых людей в их числе актриса и экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, спортивный журналист Юрий Розанов, вокалист группы Brutto Сергей Королев.

7 марта умер Александр Сухарев , он занимал пост генпрокурора СССР с 26 мая 1988-го по 15 октября 1990 года, ему было 97 лет. Александр Сухарев – автор более 120 научных работ, главный редактор Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.

В международный женский день из-за онкологии ушла российская писательница Татьяна Полякова . К 2021 году писательница создала почти сотню авантюрных детективных романов и вошла в топ-10 наиболее издаваемых авторов. Общий тираж ее работ насчитывает свыше 30 млн экземпляров, а по детективам Поляковой снято несколько картин.

Не стало в марте актера театра и кино Николая Сморчкова , композитора Виктора Лебедева , народного артиста России Стахана Рахимова , музыканта Александра Липницкого и народного артист СССР Евгения Нестеренко .

Композитор, пианистка и певица Людмила Лядова 10 марта умерла в больнице Москвы, ей было 95 лет. Хиты Лядовой в разные годы исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха и другие советские и российские эстрадные исполнители.

Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Томаж Чатер скончался 13 марта. 51-летний словенский специалист возглавлял белорусскую сборную с 2013 года, а в 2016 стал у руля женской команды "Гомеля". Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Беларуси и столько же раз завоевывал Кубок страны.

На 77-м году жизни скончался легендарный тренер по боксу Кондратенко. Валерий Кондратенко – тренер единственного олимпийского чемпиона по боксу из Беларуси Вячеслава Яновского, который победил на Играх 1988 года. У Кондратенко, помимо Яновского, было еще несколько звездных воспитанников: чемпион мира по версии UBO Родион Пастух, чемпион Вооруженных сил СССР Юрий Прохоров, бронзовый призер чемпионата Советского Союза-1983 Владимир Масюк и другие. Сам же тренер был удостоен званий Заслуженный тренер СССР и Почетный гражданин Витебска. Награжден Орденом "Знак Почета".

29 марта умер бывший глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк . Он возглавлял редакцию Sputnik Молдова с момента ее создания.

В конце марта после тяжелой болезни умерла главред журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко . Более 30 лет она руководила журналом, который для многих жителей стран бывшего СССР он стал символом детства.