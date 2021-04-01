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Шутки в сторону: после 1 апреля в Беларусь снова придет похолодание

01.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр ― Sputnik. Теплая и довольно солнечная погода ждет белорусов 1 апреля, однако уже с пятницы существенно похолодает – синоптики предупреждают о заморозках и мокром снеге, сообщили в Белгидромете.

Днем в четверг воздух прогреется до 19 градусов тепла по югу страны. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. К вечеру – от +4°С по северу страны до +15°С по юго-западу.

С самого утра пятницы, 2 апреля, начнет холодать. С Северной Европы начнет распространяться более прохладный воздух, ночью по стране будет от 3 градусов мороза до 7 тепла, днем – в среднем +7°С.. +8°С. По большей части территории страны пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет северный порывистый.

На выходных холодная погода с заморозками и осадками сохранится. Если верить долгосрочному прогнозу синоптиков, небольшое потепление ожидает белорусов только в середине следующей недели.

Ранее синоптики уточняли, что в Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к потеплению - идет метеорологическая весна. Они отметили, что в этом году и зима, начало весны – все в пределах нормы.

По словам специалистов, снежный покров в целом уже сошел, но местами в лесных массивах и по крайнему северу Витебской и Могилевской областей он еще есть.

Пока, по прогнозам метеорологов, аномально теплого мая ждать не стоит - все будет в пределах климатических значений

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Теги: Минск
 
 
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Весна, как выяснилось, пока пришла ненадолго: со Скандинавии циклон несет прохладный воздух, дождь и мокрый снег.
 
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