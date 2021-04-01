Осторожно, 1 апреля: топ-10 самых невероятных розыгрышей столетия

Источник материала: Sputnik Беларусь

День смеха или 1 апреля – любимый праздник детей и взрослых во всем мире.

С давних времен и по сегодня в этот день принято разыгрывать друзей, семью, коллег и даже малознакомых людей. От возможности подшутить над ближним не отказываются даже пресса, телевидение и радио, придумывая максимально каверзные и забавные розыгрыши. Самые смешные шутки, поразившие мир в разные годы 1 апреля, – в специальной подборке Sputnik.

Аномальные спагетти

Один из самых ярких розыгрышей – сюжет британцев BBC о необычном урожае спагетти в Швейцарии в 1957 году. По информации канала, такая "аномалия" случилась из-за нехарактерно мягкой зимы и победы над устрашающим вредителем – жуком-макароноедом. После новостного выпуска на редакцию обрушился шквал звонков удивленных зрителей: всех интересовал способ выращивания спагетти у себя на участке.

Демонтаж Эйфелевой башни

Статья о приближающемся демонтаже символа Парижа была опубликована в издании Le Parisien в 1986 году. Газетчики сообщили, что правительство решило перенести "жемчужину" во французский парк развлечений – Диснейленд, а на старом месте возвести стадион для Олимпийских игр.

Тело лох-несского чудовища

Сенсационная новость о найденном теле лох-несского чудовища шокировала общественность в 1972 году. Группа зоологов наткнулась на него на озере Лох. Ученые попытались провезти труп Несси к себе в Йоркшир, но полиция Шотландии запретила им сделать это из-за закона, запрещающего вывозить "неопознанные существа".

Бургер для левшей

1 апреля 1998 года фастфуд Burger King опубликовал рекламу в USA Today. Ресторан рассказал о новой позиции в своем меню – гамбургере для левшей. Согласно рекламе, бургер включал такие же ингредиенты, как и его оригинальный собрат, но начинка была перевернута на 180 градусов – для удобства левшей.

Виагра для хомячков

В 2000 году издание Independent сообщило, что ученые из Флориды разработали таблетку, излечивающую сексуально разочарованных домашних питомцев (в том числе хомяков). Сострадательным хозяевам рекомендовали измельчить таблетки и посыпать ими еду питомца.

Роман Горбачева и Тэтчер

В 1987 году Daily Mirror "раскрыло" тайный роман секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер. Якобы интрижка завязалась во время рабочего визита Тэтчер в Советский Союз. Открытие сопровождалось совместными снимками – на одном из них премьер нежно щекотала секретаря, а на другом даже целовала. Кадры были сфабрикованы с помощью двойников, но шутка получилась поистине скандальной, если учесть, что оба политика состояли в браке.

Волшебный чулок

В 1962 году шведский техник одного телеканала предложил зрителям превратить черно-белую картинку на телевизоре в цветную. Он уверял, что цветопередача может измениться с помощью простого чулка и даже показал, как достичь этого. Забавно, но шведы действительно купились на шутку. А цветные телевизоры появились лишь в 1970 году.

Вечное лето

В 1987 году издание Guardian сообщило о том, что британские исследователи создали машину, влияющую на погоду за окном. По словам ученых, радиус работы чудо-машины составил пять тысяч километров, а Англия наконец получит вечное лето без дождей.

Никсона – в президенты

В 1992 году радиостанция National Public рассказала слушателям, что Ричард Никсон, ушедший в отставку после Уотергейтского скандала, снова хочет стать президентом. Прилагался лозунг его кампании: "Я не совершил ни одной ошибки и не совершу ее впредь", а также запись речи. Реакция народа не заставила себя долго ждать: звонки возмущенных слушателей сорвали эфир, но о шутке рассказали лишь в середине шоу. Кстати, голос Никсона пародировал комик Рич Литтл.

Летающие пингвины

Очередная утка канала BBC – новость о летающих пингвинах, сразившая всех в 2008 году. В репортаже рассказывалось о неизвестном виде милых зверьков, сопровождая картинкой, где пингвины делают пару взмахов крыльями и поднимаются в воздух – к тропикам Амазонки. После журналисты сознались – пингвины все также не умеют летать, а ролик создали при помощи компьютерных технологий.