Сестрам, которых судят по нескольким статьям УК, запросили наказание: «Боже, боже. Девочки мои»

Источник материала: Салiдарнасць

В среду в суде Советского района Минска рассматривали дело сестер Миронцевых. За события до и после выборов девушек обвиняют сразу по нескольким статьям УК. Гособвинитель попросил назначить им наказание в виде двух и двух с половиной лет в исправительной колонии общего режима, пишет TUT.BY .





Виктория и Анастасия (слева направо). ​​​​​​ Фото: TUT.BY

Поддержать Викторию и Анастасию приехали мама, сестры и друзья. Пострадавших — это пять сотрудников милиции — в зале заседания не было. В начале процесса гособвинитель попросил приобщить ходатайство о взыскании с сестер в солидарном порядке имущественного вреда, который они нанесли «Минсктрансу». В деньгах это 21 831 рубль, плюс госпошлина — 1091 рубль.

— 21 тысяча, за что? — в растерянности говорит мама девушек, когда судья объявляет перерыв. — Может, съездить в «Минсктранс»? Ведь говорили, что ГАИ в тот вечер перекрыла дорогу. Такой иск, боже, боже. Девочки мои.

— Мама, никуда не нужно ехать, — успокаивает ее одна из дочерей.

Тем более, слышим от адвокатов, что после перерыва представитель «Минсктранса» сам должен явиться в суд. Однако этого не случилось. Предприятие прислало заявление, где попросило рассматривать дело без них. Сестры же с иском категорически не согласны. Адвокаты, как скажут они позже, тоже. В акте, который предоставил «Минсктранс», написано: из-за перекрытого движения транспорт остановился в 20.10. Однако, отметят защитники, девушек задержали не позднее чем в 19.30.

— В 20.10 мы уже находились в РУВД, — обратила внимание на этот факт Анастасия.

«Потерпевшим причинена физическая боль»

Дальше прения. По мнению гособвинителя, вина девушек полностью доказана. Более того, их действия 10 августа в том числе привели к нарушению работы общественного транспорта.

— Установлено, что при попытке задержания Виктория оказала активное сопротивление, а именно: упиралась ногами в землю и отказывалась подчиниться законным требованиям сотрудников ОВД, — прокомментировал гособвинитель действия Виктории 14 июля. — Установлен факт применения насилия [сестрами] в отношении сотрудников органов внутренних дел 10 августа. Это выразилось в захватах в области локтя, а также оттягивании в свою сторону. В результате потерпевшие теряли равновесие и падали на землю.

Кроме того, девушкам вменяют «осуществление попыток указанных захватов».

— В результате данных действий потерпевшим причинена физическая боль, — отметил гособвинитель, а позже добавил, что милиционерам был нанесен и моральный вред.

При назначении девушкам наказания прокурор попросил суд обратить внимание, что объектом преступления является общественный порядок. Сестры нарушили общественное спокойствие. Действия группы лиц, например, ограничили добропорядочным гражданам возможность свободного перемещения.

Резюмируя, прокурор предложил приговорить Анастасию к двум годам лишения свободы, а ее сестру — к двум с половиной. Наказание, считает гособвинитель, девушки должны отбывать в исправительной колонии общего режима. Защита с таким наказанием не согласна.

«Возможно, если бы Дырында сказал Виктории, что она задержана, а не просто стал тянуть ее за руку, то и ее действия были бы несколько иными»

Обвинение Виктории предъявлено сразу по трем статьям УК. Две из них — ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Адвокат уверена: по этим статьям девушку необходимо оправдать.

— В ходе судебного заседания Виктория указывала, что 14 июля приехала в Минск, чтобы посетить акцию, но где именно будет происходить данное мероприятие, на тот момент не знала, — пояснила защитник. — Когда она оказалась на Немиге, увидела сотрудников ОМОНа. Виктория подошла к людям, которые там находились, и стала в сцепку. При этом девушка поясняла, что никакие лозунги она не выкрикивала и не совершала действия, чтобы привлечь других лиц <…>.

Свидетели и потерпевшие, которые были допрошены в суде, продолжила адвокат, не подтвердили действий девушки, которые указаны в обвинении. Максимум, настаивает сторона защиты, поступки Виктории могут содержать только признаки административного правонарушения.

— Ввиду невозможности явки свидетеля Дырынды в суде были оглашены его показания. «Я взял указанную девочку за руку и начал тянуть на себя, чтобы произвести ее задержание. При этом она уперлась ногами в землю и не давала мне к ней подойти», — комментируя ч. 1 ст. 363 УК, зачитала материалы дела адвокат. — Из данных показаний не совсем понятно, каким образом Виктория могла так упереться ногами, чтобы это мешало сотруднику ОМОНа к ней подойти.

В показаниях свидетеля, отмечает защитник, не указано, что он предупредил девушку о задержании. А на видео, которое показали в суде, можно рассмотреть лишь то, что к Виктории подходят сотрудники ОМОНа. Происходящее дальше не видно.

— Возможно, если бы Дырында сказал Виктории, что она задержана, а не просто стал тянуть ее за руку, то и действия моей подзащитной были бы несколько иными, — резюмировала адвокат и попросила суд, принимая решение, обратить внимание на ряд заболеваний, которые есть у девушки.

Второй адвокат Виктории затронула события 10 августа. За этот день девушке также вменяются две статьи: ч. 1 ст. 342 УК и 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





Потерпевшие — пять сотрудников милиции

— Никаких объективных сведений, что 10 августа Виктория совершила какие-то иные действия, чем административное правонарушение, мне представляется, не установлено. И в этой части (ч. 1 ст. 342 УК. — Прим. TUT.BY) она подлежит оправданию, — пояснила свою позицию защитник, отметив, что ранее на девушку был составлен административный протокол.

Что касается анализа доказательств, которые предъявлены по ст. 364 УК, то, как считает защитник, для этого у обвинения нет оснований. Напомним, на первом судебном заседании, когда зачитали показания одного из потерпевших, выяснилось, что в тот день его, например, за руку пыталась схватить не Виктория, а Александра. Это третья из сестер Миронцевых, которая сейчас находится за границей.

— Единственный человек, который говорил о применении к нему насилия, это Кузнецов. Отвечая на мой вопрос, он обозначил пределы насилия, допущенные к нему. Он сказал, что это захват в области локтевого сустава в течение секунды, — сообщила адвокат. — <…> Одна секунда захвата в области локтевого сустава не является тем насилием, которое понимает законодатель, когда формулирует объективную сторону ст. 364 УК <…>. Форма [сотрудника] не повреждена, телесных повреждений нет. Кузнецов сказал, что это не было даже физической болью, только неприятный дискомфорт.

Кузнецов, к слову, заявил каждой из девушек по 1000 рублей морального вреда. Деньги ему уже заплатили.

«Никакой мести не испытывала. Просто хотела помочь людям»

Обвинение Анастасии предъявлено по двум статьям — ч. 1 ст. 342 УК и ст. 364 УК. Вину по последней девушка признала.

При этом, по словам адвоката, доказательств, которые бы подтверждали вину девушки по первой из статей, нет. Более того, в обвинении указано, что 10 августа с 19.00 до 20.40 Анастасия находилась на проезжей части и, действуя с группой лиц, нарушала общественный порядок. Однако, отметила защитник, в ходе суда установлено, что Анастасию задержали «не позднее 19.30».

— Это подтверждает административное дело, которое обозревалось в процессе, — подчеркнула защитник. — […] Кроме того, в суде установлено, что 10 августа Виктория и Анастасия не находились на проезжей части дороги, о чем показали потерпевшие. […] Свидетель Буйницкий пояснил: обвиняемых на проезжей части не видел, и транспорт ходил.

Что касается ст. 364 УК, то ранее на суде Анастасия рассказала: 10 августа они с сестрами хотели посидеть в кафе на Немиге, однако все было закрыто, и они дошли до гостиницы «Юбилейная».

— В это время она увидела, что впереди идут парень с девушкой. Парня стали задерживать. Это было несправедливо. Она пояснила, что хватала кого-то за руку, пыталась растащить. Видела, как один сотрудник упал. Стали задерживать пожилого человека. Она также решила помочь. Тянула сотрудников за руки. При этом девушка сообщила: никакой мести не испытывала. Просто хотела помочь людям <…>, — рассказала адвокат. — У нее это было эмоциональное состояние. [У нее развито] чувство справедливости.

«Прошу не лишать меня свободы»

В процессе снова объявили короткий перерыв. Уже в коридоре мама девушек почувствовала недомогание. «Может быть, вызвать скорую?» — стали спрашивать знакомые. Женщина отказалась и на последнее слово дочек снова прошла в зал.

— «Ды покі будзе сэрца біцца/ Яно не зможа пагадзіцца/ ні з гэтым гвалтам, ні з бядою/ Над нашай роднаю зямлёю», — зачитала четверостишие из «Новай зямлі» Виктория. — Я цалкам салідарна з Якубам Коласам. Хачу сказаць, што 10 жніўня мы не хацелі наносіць ніякай шкоды АМАПу. Мы хацелі дапамагчы людзям. <…> Хачу папрасіць вас, наколькі гэта магчыма, не пазбаўляць волі маю сястру. Мама, прабач, калі ласка.

— Я виновата в том, что пыталась помешать сотрудникам ОМОНа задерживать других людей, но никак не [в] грубом нарушении общественного порядка, — Анастасия выступила второй. — Я не хотела никому причинить вред, а только помочь людям, которых, считала, задерживают ни за что. Но это было неправильно и неразумно — вмешиваться в работу ОМОНа, — сказала Анастасия. — Я осознала свою вину. Прошу не лишать меня свободы, а дать возможность завершить образование, работать по специальности, приносить пользу обществу — а самое главное, помогать моей маме и быть рядом с семьей.

Приговор сестрам Миронцевым огласят 1 апреля в 12.00.