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Акция «Надень маску в метро» прошла в минской подземке
Источник материала: ОНТ
За минувшие сутки выздоровевших от COVID-19 в Беларуси больше, чем заболевших. В целом эпидситуация под контролем. При этом медики настаивают - расслабляться рано. В стране продолжает действовать масочный режим. В столичной подземке решили напомнить об этом пассажирам с помощью необычной акции и персонажа.
Метрович мгновенно привлёк к себе внимание, его сложно не заметить, но очень важно прислушаться. Далеко не все жители и гости столицы носят маску в общественных местах. Несмотря на рекомендации Минздрава и постановление городских властей, многие игнорируют эту меру безопасности даже в час пик.
Акция продолжится. На следующей неделе на Московской и Зеленолужской линиях Метрович снова выйдет на дежурство, чтобы напомнить о масках, а если у кого-то их нет – вручить.
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За минувшие сутки выздоровевших от COVID-19 в Беларуси больше, чем заболевших. В целом эпидситуация под контролем. При этом медики настаивают - расслабляться рано. В...
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