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Акция «Надень маску в метро» прошла в минской подземке

01.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Надень маску в метро» прошла в минской подземке

За минувшие сутки выздоровевших от COVID-19 в Беларуси больше, чем заболевших. В целом эпидситуация под контролем. При этом медики настаивают - расслабляться рано. В стране продолжает действовать масочный режим. В столичной подземке решили напомнить об этом пассажирам с помощью необычной акции и персонажа.

Метрович мгновенно привлёк к себе внимание, его сложно не заметить, но очень важно прислушаться. Далеко не все жители и гости столицы носят маску в общественных местах. Несмотря на рекомендации Минздрава и постановление городских властей, многие игнорируют эту меру безопасности даже в час пик. 

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: «Дело в том, что мы решили обратить внимание именно на тех пассажиров, которые прошли уже турникет и прошли уже службу безопасности. И, как правило, все пассажиры заходят на территорию метрополитена, но потом некоторые расслабляются и некоторые, особенно дети, снимают маски. Поэтому мы решили провести такую акцию. Чтобы всем всё-таки сказать, что в метро нужно носить маски».

Акция продолжится. На следующей неделе на Московской и Зеленолужской линиях Метрович снова выйдет на дежурство, чтобы напомнить о масках, а если у кого-то их нет – вручить. 

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За минувшие сутки выздоровевших от COVID-19 в Беларуси больше, чем заболевших. В целом эпидситуация под контролем. При этом медики настаивают - расслабляться рано. В...
 
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