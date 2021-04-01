Акция «Надень маску в метро» прошла в минской подземке

Источник материала: ОНТ

За минувшие сутки выздоровевших от COVID-19 в Беларуси больше, чем заболевших. В целом эпидситуация под контролем. При этом медики настаивают - расслабляться рано. В стране продолжает действовать масочный режим. В столичной подземке решили напомнить об этом пассажирам с помощью необычной акции и персонажа.

Метрович мгновенно привлёк к себе внимание, его сложно не заметить, но очень важно прислушаться. Далеко не все жители и гости столицы носят маску в общественных местах. Несмотря на рекомендации Минздрава и постановление городских властей, многие игнорируют эту меру безопасности даже в час пик.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: «Дело в том, что мы решили обратить внимание именно на тех пассажиров, которые прошли уже турникет и прошли уже службу безопасности. И, как правило, все пассажиры заходят на территорию метрополитена, но потом некоторые расслабляются и некоторые, особенно дети, снимают маски. Поэтому мы решили провести такую акцию. Чтобы всем всё-таки сказать, что в метро нужно носить маски».

Акция продолжится. На следующей неделе на Московской и Зеленолужской линиях Метрович снова выйдет на дежурство, чтобы напомнить о масках, а если у кого-то их нет – вручить.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram