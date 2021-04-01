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Еврокомиссия подала в суд иск против Польши
Источник материала: ОНТ
Брюссель против Варшавы. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши.
Причина - нарушения прав судей. Иск носит беспрецедентный характер – в нём говорится, что закон о реформе польской судебной системы несовместим с верховенством права Евросоюза. В Варшаве заявляют, что у иска нет законных оснований, так как вопросы правосудия – внутренние дела государства. Закон о реформе системы предполагает ответственность судей за действия политического характера.
Напомним, польская оппозиция утверждает, что неугодных властям служителей закона принудительно отправили на пенсию.
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Брюссель против Варшавы. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши. Причина - нарушения прав судей. Иск носит беспрецедентный характер – в...
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