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Еврокомиссия подала в суд иск против Польши

01.04.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия подала в суд иск против Польши

Брюссель против Варшавы. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши. 

Причина - нарушения прав судей. Иск носит беспрецедентный характер – в нём говорится, что закон о реформе польской судебной системы несовместим с верховенством права Евросоюза. В Варшаве заявляют, что у иска нет законных оснований, так как вопросы правосудия – внутренние дела государства. Закон о реформе системы предполагает ответственность судей за действия политического характера. 

Напомним, польская оппозиция утверждает, что неугодных властям служителей закона принудительно отправили на пенсию. 

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Брюссель против Варшавы. Еврокомиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши.  Причина - нарушения прав судей. Иск носит беспрецедентный характер – в...
 
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