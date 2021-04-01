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Задержанные представители Союза поляков в РБ признаны политзаключенными

01.04.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных представителей "Союза поляков Беларуси".

Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

В частности, политзаключенными признаны Анжелика Борис, Андрей Почобут, Марина Тишковская, Анна Панишева, Ирена Бернацкая.

Как сообщалось, 25 марта Генпрокуратура РБ возбудила в отношении указанных граждан уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 325 человек.

 
 
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными задержанных представителей "Союза поляков Беларуси".
 
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