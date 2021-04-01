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Болкунец: В связи с серьёзными рисками расправы за мои выступления со стороны властей я вынужден был перебраться в более безопасное место

01.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Поэтому, все это время был без связи и в целях безопасности вынужден быть полностью изменить планы".



Всем привет! В связи с возникшими серьёзными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место, пишет российский политолог Дмитрий Болкунец.

Поэтому, все это время был без связи и в целях безопасности вынужден быть полностью изменить текущие планы.

Возбудившийся не на шутку от моей деятельности режим перешёл к своим любимым методам устрашения. Сам вождь оказался слабаком. Не способен воспринимать правду.
 
Новое жизненное испытание показало, что у меня много друзей. Спасибо всем за поддержку и помощь!!!

Такие «приключения» придают сил и энергии!!! Спасибо всем, кто беспокоился!

В четверг напишу подробности. 
 
 
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"Поэтому, все это время был без связи и в целях безопасности вынужден быть полностью изменить планы".
 
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