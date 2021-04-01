Минфин рассказал, на сколько с начала года увеличился госдолг и почему власти потратили больше, чем заработали









В среду 31 марта Министерство финансов отчиталось об исполнении бюджета за январь-февраль этого года и состоянии госдолга на 1 марта. Так, дефицит республиканского бюджета сложился в размере 1,322 млрд рублей, а госдолг составил 59,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей.





Доходы республиканского бюджета по итогам двух месяцев составили 3,8 млрд рублей. Поступление НДС – 2,6 млрд рублей, налога на прибыль – 30 млн рублей, акцизов – 500 млн рублей, а доходы от внешнеэкономической деятельности составили 700 млн рублей.





При этом расходы республиканского бюджета по итогам двух месяцев составили 5,1 млрд рублей. На общегосударственную деятельность направлено 3,1 млрд рублей, на социальную сферу – 3 млрд рублей, на национальную экономику – 800 млн рублей. 157,6 млн рублей – сумма задолженности по налогам и сборам.





В ФСЗН поступило 3,24 млрд рублей, а расходы фонда составили 3,19 млрд рублей. В итоге профицит бюджета ФСЗН составил 0,05 млрд рублей.





Госдолг Беларуси на 1 марта составил 59,5 млрд рублей и увеличился с начала года на 1,7 млрд рублей (на 2,9%).





Внешний госдолг составил 18,3 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.





В январе-феврале 2021 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов:





114 млн долларов – правительства России;

15,2 млн долларов США – Международного банка реконструкции и развития и Европейского банка реконструкции и развития.





Погашение внешнего госдолга по итогам двух месяцев составило 386,4 млн долларов:





188,4 млн долларов – правительству России;

186,2 млн долларов – банкам Китая;

11,8 млн. долларов – Международному банку реконструкции и развития.





При этом внутренний госдолг составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%.





В январе-феврале размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 695 млн долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Погашение гособлигаций в январе-феврале 2021 года не осуществлялось.





Напомним, госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за год вырос на 8,4%, до 1 6 млрд долларов.



