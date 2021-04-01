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«Отток айтишников может ускориться после открытия границ». ЕАБР о рисках для Беларуси

01.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евразийский банк развития описал риски для Беларуси в этом году в новом макрообзоре. В нем есть и про ИТ.


 

ВВП


Так, аналитики банка считают тревожным сигналом «замедление динамики ИТ-сектора, который являлся драйвером роста белорусской экономики в последние годы, пишет dev.by. Его вклад в рост ВВП снизился с 0,7 п.п (в 2019 году) до 0,4 п.п в 2020 году».


Напомним, по данным Белстата, по итогам прошлого года ИТ по влиянию на рост ВВП «откатилось» до уровня сельского хозяйства. Айтишники вместе со связью обеспечили прирост ВВП на 0,4%. Также прирост ВВП на 0,4% обеспечило сельское хозяйство.

Аналитики ЕАБР коснулись влияния ИТ на рост ВВП и в этом году. В частности, они заметили, что «рост валовой добавленной стоимости (по этому показателю оценивается вклад в ВВП) сектора информации и связи составил 2,9% (по итогам января-февраля). Это существенно ниже показателей предыдущих лет».

Надо добавить, что в этом году два месяца подряд самый большой прирост ВВП обеспечивают не айтишники вместе со связью (+0,2%), а промышленность (+0,4%).

ЗВР


Также в ЕАБР упомянули ИТ-сектор, оценивая уровень золотовалютных резервов Беларуси.

— Объем резервов на 1 марта составлял около 2,4 месяца импорта товаров и услуг. Это ниже общепринятого критерия достаточности в 3 месяца импорта, но превышает средний уровень для Беларуси до кризиса 2020 года. Размер резервов без учета монетарного золота и СДР составил 3,8 миллиарда долларов на 1 марта 2021 года.

В условиях больших объемов выплат по госдолгу, неопределенности перспектив ИТ-сектора, а также с учетом всплесков спроса на иностранную валюту со стороны населения такой объем резервов оценивается как минимально приемлемый в случае новых кризисных явлений, — отмечается в макрообзоре. 

Релокейт


Говоря про текущий год, аналитики ЕАБР считают, что «в Беларуси сохраняется повышенная неопределенность влияния общественно-политических событий 2020 года на потенциал экономического роста». В числе рисков они указывают отток кадров из ИТ-отрасли.

— Отток трудовых ресурсов и компаний ИТ-сектора может ускориться после открытия границ и снижения издержек перемещения. Неблагоприятное развитие событий приведет к сокращению потенциала роста экономики Беларуси в долгосрочном периоде из-за потери ее технологичности и эрозии человеческого капитала.
 
 
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Евразийский банк развития описал риски для Беларуси в этом году в новом макрообзоре. В нем есть и про ИТ.
 
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