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С 1 апреля в большинстве регионов Беларуси введут ограничения на лов рыбы
Источник материала: Партизан
В середине весны любителей рыбалки ожидают серьезные изменения.
Фото из открытых источников
Так, по информации Государственной инспекции охраны животного и растительного мира,
Ранее, с 20 марта по 18 мая, был введен запрет в Брестской и Гомельской областях. Причина – нерест большинства видов рыб.
В данные периоды запрещена в основном промышленная добыча рыбы. Любители могут продолжать рыбачить, но с рядом ограничений. К примеру, лов допускается только в светлое время суток – не ранее чем за час до восхода солнца и не позже часа после захода солнца. Рыбу можно ловить только с берега, льда и некоторых искусственных сооружений – в воду заходить нельзя. Разрешается использовать только одну удочку с одним крючком либо один спиннинг с искусственной приманкой. Допускается использование одинарного, двойного либо тройного крючка. Пользоваться маломерными судами для каких-либо целей в этот период запрещено. Нарушителям грозит ответственность. В основном в виде крупного штрафа.
В ведомстве напомнили, что сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыб – щуку, судака, сома. Такую рыбу, случайно пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоем.
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В середине весны любителей рыбалки ожидают серьезные изменения.
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